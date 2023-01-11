Уверенность в этом выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил, почему это важно.
Внимание Даже с 15 местом в мире: почему военная мощь Украины до сих пор недооценена
Очень коротко и четко: первое – война закончится в 2023 году. Это важно. Потому что для нас затяжка – это очень плохой сценарий и очень плохой процесс.
– сказал он в интервью Василию Голованову.
России не удастся "замыть глаза" перемирием
Подоляк убежден, что Россия хочет "подвесить войну" и существенно снизить интенсивность боевых действий.
"Именно для этого Россия использовала псевдоинициативу о рождественском "прекращении огня", – добавил советник.
Главное о приближении победы Украины
- Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес убежден, что идея о переговорах с Россией нереальна. Он подчеркнул, что страну-агрессорку нужно победить на поле боя.
- США хотят изменить текущую динамику войны в Украине более эффективной, об этом свидетельствуют масштабы военной помощи. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс отметил, что они будут передавать воинам ВСУ еще больше оружия и систем ПВО.
- Кроме того, сейчас в Европе идет дискуссия, какая страна должна начать поставки в Украину тяжелых танков Leopard 2. Польша и Финляндия заявляют, что могут их передать, но Германия пока размышляет.
- Западные страны уже сообщили о том, что передадут Киеву боевые машины пехоты Bradley и Marder.