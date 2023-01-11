Уверенность в этом выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил, почему это важно.

Внимание Даже с 15 местом в мире: почему военная мощь Украины до сих пор недооценена

Очень коротко и четко: первое – война закончится в 2023 году. Это важно. Потому что для нас затяжка – это очень плохой сценарий и очень плохой процесс.

– сказал он в интервью Василию Голованову.

России не удастся "замыть глаза" перемирием

Подоляк убежден, что Россия хочет "подвесить войну" и существенно снизить интенсивность боевых действий.

"Именно для этого Россия использовала псевдоинициативу о рождественском "прекращении огня", – добавил советник.

Важно! Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для окончания полномасштабной войны Украина должна освободить все захваченные россиянами территории, включая Крым и Донбасс.

Главное о приближении победы Украины