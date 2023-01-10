Ексрадник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон в ефірі телемарафону припустив, що Путін шукатиме різні шляхи, щоб зупинити війну, мовляв, вона і так вже затягнулася.

Важливо У Путіна залишився тільки один варіант, але він не хоче його приймати, – Кулеба

Болтон зауважив, що у США не дуже багато людей, які б підтримувала такі погляди Путіна. Однак у ЄС ситуація інша.

Я вважаю, що наступні місяці нам всім треба бути обережними і не дати Кремлю розділити союзників, які підтримують Україну,

– наголосив ексрадник президента США.

За його словами, Росія і так вже зробила певні кроки, аби зробити кризу в Європі, зокрема вибух на "Північному потоці".

"Путін сподівається зробити некомфортною зиму для європейців. Те ж саме він робить, обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Він хоче зламати волю українського народу. Це йому не вдасться, я впевнений", – підкреслив Джон Болтон.

Він закликав союзників України посилювати санкції проти країни агресорки. Додамо, що наприкінці грудня 2022 року курс рубля до долара продовжив падати, досягнувши восьмирічного мінімуму. Причиною стало падіння цін на нафту та санкції.

Зверніть увагу! Як раніше писав The New York Times, наразі західні держави загалом єдині у підтримці України у війні та навіть розширили цю підтримку більше, ніж очікували багато аналітиків.