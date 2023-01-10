Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломат зазначив, що президент Росії не хоче дивитися правді в очі.

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У Путіна один варіант – програти

Якщо я дивлюся на поле бою і ситуацію зараз, я думаю, що у Путіна не так багато варіантів. Насправді, я думаю, у нього є тільки один варіант, але він не хоче його приймати. І цей варіант – програти війну,

– підкреслив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС України зазначив, що "складність і трагедія цього моменту" полягає в тому, що російський диктатор не бажає дивитися правді в очі і шукати вихід. Замість цього він кидає в бій все більше ресурсів, зокрема людських.

Бункерний президент намагається перемогти за будь-яку ціну. "Але цього не станеться. Він (Путін – 24 канал) не виграє", – підкреслив Кулеба.

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Кулеба назвав найкоротший шлях до перемоги над Росією

Нещодавно Дмитро Кулеба назвав найкоротший шлях для перемоги над державою-агресором. Очільник МЗС зазначив, що Україна вдячна міжнародним партнерам за допомогу. Водночас Кулеба наголосив, що ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі.

"Озброєння нашої країни для перемоги є найкоротшим шляхом до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами", – підкреслив високопосадовець.