Зі слів, що раніше озвучував очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, можна зрозуміти, що 2023 рік розпочався для України з інтенсивних перемовин щодо надання ЗСУ озброєння. Власне, танки, артилерія, ППО та інша військова техніка – це те що може прискорити процес перемоги нашої держави у цій війні.

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Чи достатньо зробив Захід для миру

У своєму дописі глава відомства вкотре подякував іноземним партнерам за надану зброю. Однак було в його заяві також невдоволення стосовно того, що поки жодна з країн-союзниць не зробила достатньо.

Ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі. Озброєння нашої країни для перемоги є найкоротшим шляхом до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами,

– констатував Кулеба.

Очевидно, у такий рішучий спосіб український міністр вчергове звернувся до партнерів та натякнув, що настання миру в Європі залежить від них. Зауважмо, що свій пост він писав англійською мовою.

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