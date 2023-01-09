Зі слів, що раніше озвучував очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, можна зрозуміти, що 2023 рік розпочався для України з інтенсивних перемовин щодо надання ЗСУ озброєння. Власне, танки, артилерія, ППО та інша військова техніка – це те що може прискорити процес перемоги нашої держави у цій війні.
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Чи достатньо зробив Захід для миру
У своєму дописі глава відомства вкотре подякував іноземним партнерам за надану зброю. Однак було в його заяві також невдоволення стосовно того, що поки жодна з країн-союзниць не зробила достатньо.
Ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі. Озброєння нашої країни для перемоги є найкоротшим шляхом до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами,
– констатував Кулеба.
Очевидно, у такий рішучий спосіб український міністр вчергове звернувся до партнерів та натякнув, що настання миру в Європі залежить від них. Зауважмо, що свій пост він писав англійською мовою.
Військова підтримка для України: актуальна інформація
- Тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов розповів, що наша держава просила у Тбілісі надати українській армії танки "Бук". Цю техніку Київ передав грузинській армії під час війни у 2008 році, однак зараз країна категорично відмовляється її повертати.
- Водночас президент Польщі Дуда сказав, скільки танків Leopard може відправити Варшава ЗСУ. Він констатував, що йдеться, на жаль, не про сотні одиниць військової техніки, а всього – про десятки.
- Окрім того, Італія готує шостий пакет військової допомоги для нашої держави. Варто зазначити, що Рим обговорює з Парижем створення новітніх систем протиповітряної оборони, які допомагатимуть ЗСУ ліквідовувати російських загарбників.