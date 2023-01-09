Со слов, что раньше озвучивал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, можно понять, что 2023 год начался для Украины с интенсивных переговоров по предоставлению ВСУ вооружения. Собственно, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника – это то, что может ускорить процесс победы нашего государства в этой войне.
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Достаточно ли сделал Запад для мира
В своем сообщении глава ведомства еще раз поблагодарил иностранных партнеров за предоставленное вооружение. Однако было в его заявлении также недовольство по поводу того, что пока ни одна из стран-союзниц не сделала достаточно.
Мы должны быть честны друг перед другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле. Вооружение нашей страны для победы является кратчайшим путем восстановления мира и безопасности в Европе и за ее пределами,
– констатировал Кулеба.
Очевидно, таким решительным способом украинский министр в очередной раз обратился к партнерам и намекнул, что наступление мира в Европе зависит от них. Заметим, что свой пост он писал на английском.
Военная поддержка для Украины: актуальная информация
- Временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов рассказал, что наше государство просило у Тбилиси предоставить украинской армии танки "Бук". Эту технику Киев передал грузинской армии во время войны в 2008 году, однако сейчас страна категорически отказывается возвращать ее.
- В то же время президент Польши Дуда сказал, сколько танков Leopard может отправить Варшава ВСУ. Он констатировал, что речь идет, к сожалению, не о сотнях единиц военной техники, а всего – о десятках.
- Кроме того, Италия готовит шестой пакет военной помощи для нашего государства. Стоит отметить, что Рим обсуждает с Парижем создание новейших систем противовоздушной обороны, которые будут помогать ВСУ ликвидировать российских захватчиков.