Глава польского Бюро международной политики Якуб Кумох сообщил, что Польша намерена передать Украину небольшое количество танков Leopard 2. Речь идет не о сотне танков, а о нескольких десятках.

Достойно внимания В Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина

Украина может получить несколько десятков танков

Речь идет о символической поддержке, нескольких десятках штук... Абсолютно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, абсурдно,

– сказал он.

Министр пояснил, что сама Польша передавать танки не будет, ведь решение нуждается в консенсусе с другими странами. Кумох добавил, что сегодня президент Анджей Дуда собирает СНБО, где обсудят войну в Украине

Что известно о передаче Украине танков Leopard

Украина долго просит Германию передать танки Leopard, но в правительстве Олафа Шольца пока отказывались оказать соответствующую помощь. В то же время издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает просьбу Украины передать Leopard.

7 января СМИ сообщили, что Финляндия и Польша рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard. Известно, что в Польше более 240 этих танков.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отказался подтвердить или опровергать сообщение о том, что Украина направила запрос о получении танков Leopard 2 немецкого производства.

Но он сказал, что с президентом Дудой ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику.

США, Германия и Франция объявили о мощной помощи Украине

В январе ситуация с военной помощью в Украине стала коренным образом меняться. Все началось после того, как Франция пообещала предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

5 января президент США Джо Байден поговорил с канцлером Олафом Шольцом. В результате Шольц сообщил, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и 40 боевых машин Marder.

Со своей стороны Джо Байден сказал, что США намерены поставить Украину БМП "Брэдли".