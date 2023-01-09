Глава польского Бюро международной политики Якуб Кумох сообщил, что Польша намерена передать Украину небольшое количество танков Leopard 2. Речь идет не о сотне танков, а о нескольких десятках.
Достойно внимания В Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина
Украина может получить несколько десятков танков
Речь идет о символической поддержке, нескольких десятках штук... Абсолютно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, абсурдно,
– сказал он.
Министр пояснил, что сама Польша передавать танки не будет, ведь решение нуждается в консенсусе с другими странами. Кумох добавил, что сегодня президент Анджей Дуда собирает СНБО, где обсудят войну в Украине
Что известно о передаче Украине танков Leopard
- Украина долго просит Германию передать танки Leopard, но в правительстве Олафа Шольца пока отказывались оказать соответствующую помощь. В то же время издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает просьбу Украины передать Leopard.
- 7 января СМИ сообщили, что Финляндия и Польша рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard. Известно, что в Польше более 240 этих танков.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий отказался подтвердить или опровергать сообщение о том, что Украина направила запрос о получении танков Leopard 2 немецкого производства.
- Но он сказал, что с президентом Дудой ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику.
США, Германия и Франция объявили о мощной помощи Украине
В январе ситуация с военной помощью в Украине стала коренным образом меняться. Все началось после того, как Франция пообещала предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.
5 января президент США Джо Байден поговорил с канцлером Олафом Шольцом. В результате Шольц сообщил, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и 40 боевых машин Marder.
Со своей стороны Джо Байден сказал, что США намерены поставить Украину БМП "Брэдли".