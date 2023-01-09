Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, сейчас на Западе прослеживается определенный позитивный нарратив по отношению к предоставлению Украине военной помощи.

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Особенно это можно проследить на отношениях Франции и Великобритании.

Конкуренция за поддержку Украины

Как рассказал политолог, после того, как Париж принял решение о предоставлении Киеву легких танков AMX-10RC, в западной прессе появились публикации с заголовками: "Франция выигрывает конкуренцию у Великобритании в части поддержки Украины".

Благодаря СМИ создается впечатление, что существует конкуренция относительно того, кто является большим союзником Украины. Это нам на пользу,

– отметил Вигиринский.

Он добавил, что если к этой "гонке" присоединится еще и Финляндия, то в итоге это может лишь усилить обороноспособность нашей страны.

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"Без согласия Германии инициатива Финляндии ничего не стоит"

В то же время, в Финляндии назвали важное условие для передачи Leopard 2 – на это должен согласиться производитель танков, то есть Германия. По словам политолога, согласие Берлина является не просто формальностью.

Это необходимость, без которой поставка танков не состоится. Ведь производство – германское, и должен быть экспортный контроль со стороны Германии,

– сказал Вигиринский.

Он добавил, что есть контракты на поставки, в которых, вероятно, написано, что Финляндия, покупая Leopard у Германии, не имеет права передавать их другим странам без согласия производителя.

"Поэтому Финляндия может проявить инициативу. Но если она натолкнется на ответ "Нет" со стороны Германии, то эта инициатива в публичном пространстве ничего не стоит", – сказал политолог.

Германия в декабре не согласилась дать Украине Patriot

Вигиринский напомнил, что в декабре 2022 года была достаточно похожая ситуация со стороны Польши, которая касалась систем Patriot.

После падения ракеты в польской деревне Пшеводув 15 ноября 2022 года Германия предложила развернуть на территории Польши ЗРК Patriot. Варшава предложила передать эти системы Украине. Однако в тот момент Берлин не поддержал эту инициативу.

В то время заявления Польши не стоили ей ничего. Поляки понимали, что Германия не самостоятельна в принятии решений и ей нужно согласие США,

– сказал Вигиринский.

Как отметил политолог, в конце концов эта ситуация разрешилась положительно для Украины – системы ПВО Patriot нам предоставляют США. А уже после решения Вашингтона о предоставлении Киеву такого зенитно-ракетного комплекса заговорили и в Германии.

Как следует воспринимать предложение Финляндии

Вигиринский добавил, что сейчас разворачивается зеркальная ситуация с Финляндией и Leopard 2. По мнению политолога, заявление финских властей следует воспринимать не как прямой факт вероятной передачи танков. Это скорее "инициатива от друзей", желающих поддержать украинский народ в его борьбе за демократические ценности.

Есть ли коммуникация на уровне Финляндии и Германии? И какова позиция Германии в этом вопросе? Речь даже не о том, передадут ли немцы собственные танки. Согласятся ли они на то, чтобы их предоставила Финляндия?

– отметил политолог.

Он добавил, что пока четкого ответа от Берлина на этот вопрос не прозвучало.

"Формально финны – хорошие, немцы – плохие. Но, возможно, финны и немцы имеют общую точку зрения, просто создается определенный информационный фон, улучшающий позицию Финляндии", – отметил Вигиринский.

Украина может получить танки Leopard 2: коротко