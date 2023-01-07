Все, что сейчас делает Россия в плане подготовки и ведения войны, не остановит Украину в стремлении освободить свои территории. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, подобные действия врага позволяют нам объяснить своим партнерам, что Россия хочет "могилизировать" большое количество российских граждан. Но нам это безразлично.

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Вопрос – чем воевать, а не кем

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что у нас идет огромная, полноценная, интенсивная война и она имеет много направлений – Херсонское, Запорожское и в частности северное – у границ с Беларусью. Для этого важно учитывать несколько факторов.

Во-первых, нам нужно следить за всеми направлениями – военные и разведка это осуществляют.

Во-вторых, мобилизация в России не прекращалась – у них был призыв, скрытая мобилизация, частичная продолжалась – и сейчас продолжается.

Вопрос не в количестве мобилизованных – у них и так большая армия, насчитывающая, по их заявлениям, 1 миллион 17 тысяч человек. Но проблема в том, получают ли мобилизованные слаживание, амуницию, оружие. А все это очень дефицитно в России,

– заметил он.

Подоляк подчеркнул, что также у врага есть проблемы по боеспособности их снарядов, ракет, дронов.

"В России на повестке дня вопрос – чем воевать, а не кем. За это время они потеряли даже инструкторов, которые должны были провести слаживание этих мобилизованных и сделать из них более-менее боеспособные отряды", – заверил он.

В-третьих, Россия заявляет, что имеет мобилизационный ресурс в 30 миллионов. Но это элемент большой информационной кампании, которая должна запугать нас.

Стараемся минимизировать потери

По словам Михаила Подоляка, Украина стремится минимизировать потери при контрнаступлении, и для этого нам нужны:

бронетехника в большом количестве: не 20 или 50, а 500 – 700 танков и бронетранспортеров. Это позволит нам быстро передвигаться по оккупированной территории;

определенные ракеты определенной дальности. Она должна составлять 100 плюс километров, а лучше 200 плюс километров.

"Таким образом, мы очень быстро уничтожим остатки логистической инфраструктуры россиян, благодаря которым они и воюют. Также мы уничтожим все, что позволяет России убивать наших военных. Враг будет деморализован окончательно и будет убегать с нашей территории", – считает он.

Оружие уже "устает" убивать

Собственно, оккупанты уже сбегают с украинской земли: ЧВК "Вагнер", которым руководит Евгений Пригожин, сбежали из Бахмута после многих неудачных попыток захватить город.

Пригожин считал, что умеет воевать, что нагонит 10 – 40 тысяч зэков, которые будут идти в первой волне и завалят трупами территорию наших оборонительных линий. А после того третьей или четвертой волной зайдут "вагнеровцы" и скажут, смотрите, как надо воевать,

– рассказал советник главы Офиса Президента.

По его мнению, Пригожин – ни стратег, ни тактик, это "халиф на час". Он понимает, что у него больше не будет шанс где-то что-то забрать, например, должность какого-то министра. И ради этого он готов жертвовать жизнью большого количества зэков.

"Но зеки не умеют воевать, просто их очень много. У нас оружие уже "устает" их убивать", – подчеркнул он.

Михаил Подоляк отметил, что Украину не волнует, что делает Россия. Нам важно, когда мы получим вместе с нашими партнерами все номенклатуры военных способностей.

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