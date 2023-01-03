Украина задекларировала намерения деоккупировать все свои территории. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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У Украины есть разные планы контрнаступления
Мусиенко напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный делал определенные акценты в своем интервью изданию The Economist. В нем он четко говорил о Мелитополе Запорожской области и Юге.
Более того, Залужный даже сказал, что необходимо Украине для освобождения наших территорий из-под российской оккупации.
"Планы (по контрнаступлению – 24 Канал) у нашего военно-политического руководства есть. Они разносторонние – предполагают разные сценарии развития событий", – отметил военный эксперт.
Мусиенко прокомментировал возможное контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Что необходимо ВСУ для реализации плана
Впрочем, под каждым контрнаступательным планом можно "подвести черту и прийти к общему знаменателю" – для его реализации необходимы дополнительные силы и средства. Прежде всего, оружие от наших партнеров.
Эта работа сейчас также активно ведется, чтобы к нам прислушивались, слышали нас и наращивали поддержку оружия, которое нам необходимо, в частности для продвижения и контрнаступательных действий на Юге или на Востоке,
– сказал Мусиенко.
По его словам, пока нет информации о готовности наших партнеров поставить Украине танки или авиацию. Однако в отдельных СМИ, в частности в Bloomberg, появилась информация о поставках Украине бронемашин Bradley.
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова и дальше поставлять Украине артиллерию, системы противовоздушной обороны и другие средства. К сожалению, Шольц не упомянул о танках, но, возможно, позиция Германии еще может измениться.
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"Планы есть, они разрабатываются, и есть понимание. Но, конечно, нужны дополнительные инструменты, чтобы их реализовывать с нашей стороны", – подытожил военный эксперт.
Возможное контрнаступление ВСУ: что известно
- В последнее время на Юге Украины учащаются удары ВСУ по объектам российских оккупантов. По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, это похоже на подготовку украинских защитников к наступлению. Ведь подобное развитие событий мы наблюдали перед освобождением Херсона.
- Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что теплая погода не способствует передвижению ни украинской, ни российской военной техники. И дальнейшая ситуация на фронте зависит прежде всего от погодных условий. Впрочем, по его мнению, на протяжении зимы мы увидим украинское контрнаступление.
- Американский генерал Бен Ходжес убежден, что в конце лета этого года Украине удастся освободить оккупированный полуостров Крым. Если быть точнее – генерал говорит об августе 2023 года.