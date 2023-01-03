Так что определенное количество солдат страна-агрессор может собрать. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Зимой может произойти контрнаступление ВСУ

По мнению военного эксперта, это может быть около 100 – 130 российских мобилизованных, которые начали обучение еще в сентябре. Россия зимой может бросить их на фронт как под Бахмут, так и на Кременную, чтобы попытаться отбить город.

Но в течение зимы мы еще увидим украинское контрнаступление,

– отметил Нарожный.

Он добавил, что теплая погода не способствует передвижению ни украинской, ни российской военной техники. И дальнейшая ситуация на фронте зависит прежде всего от погодных условий.

"Держимся и готовимся, что, возможно, эти 100 – 150 тысяч еще подойдут на Бахмутское или другое направление. Готовимся их отбивать", – подчеркнул военный эксперт.

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Нарожный подчеркнул, что вопрос логистики крайне важен в войне. К тому же следует понимать, что военная техника оккупантов, которая занимается перевозкой, довольно тяжелая и не может быстро передвигаться. Это делает его легкой мишенью для артиллерии.

Это значит, что тем, кто находится в Кременной и дальше по цепочке – Северодонецк и Лисичанск – будет очень тяжело держать оборону. Вопрос времени, когда они истощат все припасы, которые имеют и им нужно будет как-то их поставлять,

– сказал военный эксперт.

По его мнению, напряжение вокруг Бахмута в течение следующих 2 – 3 месяцев начнет "сдуваться", а затем перейдет на Лисичанск, Северодонецк и Кременную. Россиянам придется не атаковать в Бахмуте, а обороняться в Лисичанске.

Чего ждать на Юге

В последнее время на юге Украины учащаются удары ВСУ по объектам российских оккупантов. По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, это похоже на подготовку украинских защитников к наступлению. Ведь подобное развитие событий мы наблюдали перед освобождением Херсона, когда ВСУ наносили удары по объектам захватчиков.

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Сейчас концентрация подобных усилий происходит на левом берегу Херсонской и Запорожской области. В частности, часто "звучит" Бердянск, Токмак и Мелитополь. Так, объекты оккупантов в этих городах постоянно испытывают ракетные удары со стороны украинской армии.

"Если сравнить с Херсонской областью, то вполне возможно, что это и есть подготовка к возможным наступательным действиям", – заметил военный обозреватель.