Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, новый пакет помощи может означать возможность нового наступления ВСУ.

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Правда, о каких боевых действиях говорится – оборона или наступление – сказать трудно.

В любом случае можно сказать, что военный пакет предусматривает предоставление боеприпасов почти всем типам артиллерии, а также бронемашины и немного стрелкового вооружения. Так что наступление можно предвидеть,

– заметил Жданов.

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Когда именно возможна контрнаступательная операция – на Рождество или крещенские морозы – пока неизвестно. В этом контексте Жданов призвал запастись терпением.

"Что касается бомб, то я знаю, что у нас есть фугасные авиационные бомбы до 500 килограммов. Трехтонных бомб у нас нет. Потому что для того, чтобы поднять ее в небо, нужен самолет. Те самолеты, которые у нас есть, они не смогут этого сделать", – объяснил военный эксперт.

Какого оружия и техники требуют ВСУ для контрнаступления

Как рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, успешное контрнаступление возможно при условии получения необходимого вооружения от Запада. К сожалению, в этом вопросе Запад до сих пор нерешительный.

Ранее в своем интервью для издания The Economist Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для успешного контрнаступления Украина нуждается в 300 танках и некотором другом вооружении.

Катков отметил, что потребность, о которой говорил на интервью Залужный, была указана еще в программной публикации в начале сентября 2022 года. Тогда цифры были выложены в пересчете на бригадные комплекты.