Об этом 16 декабря сказал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Как вы видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом увидите дополнительные возможности противовоздушной обороны", – отметил Кирби.

Помощь от США

Ранее издание Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США поддерживают возобновление украинской энергосистемы после ракетных ударов. Вашингтон отправил партию энергооборудования, стоимость которого составляет 13 миллионов долларов. Это первый транш помощи по ранее объявленной поддержке на 53 миллиона долларов.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Белый дом хочет убедиться – Россия не сможет победить ни на поле боя или уничтожении инфраструктуры. Поэтому 9 декабря объявили о еще одном новом пакете помощи.

"В прошлую пятницу (9 декабря – 24 канал) мы объявили о выделении еще 275 миллионов долларов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления", – сообщил Салливан.

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