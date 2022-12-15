Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, неизвестно, сколько ЗРК Patriot может получить Украина. Поступали данные, что минимуму 8 пусковых установок. А это – 1 батарея.

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Существенно усилят защиту украинского неба

Как отметил Попович, украинская ПВО постепенно усиливается. Вместе с другими установками, переданными международными партнерами, возможности становятся все лучше.

Украине нужны эти ЗРК особенно на фоне информации, что Иран может передать России собственные баллистические ракеты. Patriot как раз предназначен для сбивания таких воздушных целей.

Это довольно существенное усиление. Главное предназначение Patriot – уничтожение баллистических целей. А возможности украинского ПВО по уничтожению этих ракет довольно ограничены,

– подчеркнул Попович.

Существенно усилят украинскую ПВО – Попович о возможной передаче Patriot: смотрите видео

США могут передать Украине ЗРК Patriot