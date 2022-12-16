Новый оборонный бюджет на 2023 год был утвержден 16 декабря. Еще 7 декабря Сенат США поддержал проект оборонного бюджета.

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Какую сумму Сенат США утвердил для Украины

Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год с рекордными 858 миллиардами долларов,

– говорится в сообщении.

В нем для Украины предусмотрено 800 миллионов долларов на помощь в войне против России.

Американский оборонный бюджет на 2023 год предусматривает:

увеличение зарплаты для военных в США;

финансирование закупки оружия;

поддержку для Тайваня, которому грозит Китай.

Что известно об оборонном бюджете США