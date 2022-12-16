Новый оборонный бюджет на 2023 год был утвержден 16 декабря. Еще 7 декабря Сенат США поддержал проект оборонного бюджета.

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Какую сумму Сенат США утвердил для Украины

Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год с рекордными 858 миллиардами долларов,
– говорится в сообщении.

В нем для Украины предусмотрено 800 миллионов долларов на помощь в войне против России.

Американский оборонный бюджет на 2023 год предусматривает:

  • увеличение зарплаты для военных в США;
  • финансирование закупки оружия;
  • поддержку для Тайваня, которому грозит Китай.

Что известно об оборонном бюджете США

  • Оборонный бюджет США предусматривает выделение 6 миллиардов для последующего сдерживания России в Европе. Эти деньги будут выделены в рамках программы Европейской инициативы сдерживания, которую ввели после оккупации Крыма Кремлем в 2014 году.
  • Также Штаты продолжат запрет на военное сотрудничество с Москвой на 5 лет, а еще будут способствовать исключению России из международных организаций, в частности G20.
  • Стоит отметить, что на 45 миллиардов долларов больше Сенат США выделит для обороны, учитывая последствия глобальной инфляции. Кроме того, Конгресс стремился предоставить дополнительную помощь, чтобы обеспечить безопасность Киева.