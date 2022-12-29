Як розповів військовий експерт Олег Жданов, новий пакет допомоги дійсно може означати можливість нового наступу ЗСУ.

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Щоправда, про які саме бойові дії мовиться – оборона чи наступ – сказати важко.

У будь-якому випадку можна сказати, що військовий пакет передбачає надання боєприпасів майже до всіх типів артилерії, а також бронемашини та трохи стрілкового озброєння. Тож наступ можна передбачати,

– зауважив Жданов.

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Коли саме можлива контрнаступальна операція – на Різдво чи водохресні морози – наразі невідомо. У цьому контексті Жданов закликав запастися терпінням.

"Щодо бомб, то я знаю, що ми маємо фугасні авіаційні бомби до 500 кілограмів. Трьохтонних бомб ми не маємо. Бо для того, щоб підняти її в небо, потрібен літак. Ті літаки, які ми маємо, вони не зможуть цього зробити", – пояснив військовий експерт.

Якої зброї та техніки потребують ЗСУ для контрнаступу

Як розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, успішний контрнаступ можливий за умови отримання необхідного озброєння від Заходу. На жаль, у цьому питанні Захід досі є нерішучим.

Раніше у своєму інтерв'ю для видання The Economist Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що для успішного контрнаступу Україна потребує 300 танків та деяке інше озброєння.

Катков зауважив, потреба, про яку говорив на інтерв'ю Залужний, була зазначена ще у програмній публікації на початку вересня 2022 року. Тоді цифри були викладені у перерахунку на бригадні комплекти.