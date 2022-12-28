Королівські військово-морські сили провели навчання на вертольотах, посилюючи пошуково-рятувальні спроможності ЗСУ. У Міноборони країни показали яскраве відео.

До речі Україна отримає пів мільярда доларів від Британії

Британія надає Україні Sea King

Раніше гелікоптери Sea King використовували британські повітряні сили та флот. Щоправда, останній Sea King перестали використовувати на флоті з 2018 року.

Українські фахівці навчались у Великій Британії керувати та обслуговувати гелікоптери. Sea King будуть використовуватися для пошуково-рятувальних операцій.

У листопаді повідомили, що Лондон передасть Києву 3 гелікоптери Sea King. До речі, перший вже перебуває в Україні.

Дивіться відео з навчань ЗСУ:

Навчання відбувались і раніше

Зазначимо, про навчання українських екіпажів у Сполученому Королівстві повідомляли і раніше. За допомогою гелікоптерів Sea King наші захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи.

Довідково! Sea King – це британська ліцензійна версія однойменного американського вертольоту Sikorsky S-61. Гелікоптери оснащені системами боротьби з підводними човнами. Також вони мають повністю комп’ютеризовану систему керування польотом.