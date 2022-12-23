Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що позика піде на підтримку державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні.
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- Кредитні кошти Лондон надає на пільгових умовах під гарантії.
- Термін погашення кредиту – 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом.
- Процентна ставка – 0,25 % річних.
Гроші підуть на соцдопомогу
Марченко наголосив, що Великобританія є одним з лідерів у підтримці України в боротьбі проти російських загарбників. Завдяки цій підтримці Україна може забезпечувати фінансування пріоритетних видатків. Відтак міністр подякував за допомогу.
Сподіваємось на плідну співпрацю і наступного року, яка допоможе нам досягнути якнайскорішої перемоги,
– розповів Марченко.
Гроші спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми. Частина піде на зарплати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.