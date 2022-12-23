Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что заем пойдет на поддержку государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине.

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Кредитные средства Лондон предоставляет на льготных условиях под гарантии.

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом.

Процентная ставка – 0,25% годовых.

Деньги пойдут на соцпомощь

Марченко подчеркнул, что Великобритания - один из лидеров в поддержке Украины в борьбе против российских захватчиков. Благодаря этой поддержке, Украина может обеспечивать финансирование приоритетных расходов. Затем министр поблагодарил за помощь.

Надеемся на плодотворное сотрудничество и в следующем году, которое поможет нам добиться скорейшей победы,

– рассказал Марченко.

Деньги будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми. Часть уйдет на зарплаты работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.

Обратите внимание! 19 декабря стало известно, что в 2023 году власти Великобритании отправят в Украину. артиллерийские боеприпасы на сумму около 286 миллионов евро.