Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что заем пойдет на поддержку государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине.
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- Кредитные средства Лондон предоставляет на льготных условиях под гарантии.
- Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом.
- Процентная ставка – 0,25% годовых.
Деньги пойдут на соцпомощь
Марченко подчеркнул, что Великобритания - один из лидеров в поддержке Украины в борьбе против российских захватчиков. Благодаря этой поддержке, Украина может обеспечивать финансирование приоритетных расходов. Затем министр поблагодарил за помощь.
Надеемся на плодотворное сотрудничество и в следующем году, которое поможет нам добиться скорейшей победы,
– рассказал Марченко.
Деньги будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми. Часть уйдет на зарплаты работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.