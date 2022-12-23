Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он напомнил, что во время совместной конференции с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден отшутился на вопрос о поставках Украине ракет ATACMS.

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Возвращаясь в Украину, президент Зеленский побывал в Польше. По словам Пионтковского, также президенту Украины следовало бы посетить Лондон. Ведь, как отметил российский публицист, именно эти 2 страны могут помочь Киеву решить вопрос с дальнобойным оружием.

2 наших самых надежных союзников – Польша и Великобритания – могут повлиять на самого главного союзника Украины – США. Байден жалуется, что ему не разрешают европейские союзники (предоставить ATACMS – 24 канал). Вот Великобритания и Польша и могут решить эту проблему,

– отметил Пионтковский.

Российский оппозиционер добавил, что европейские партнеры будут очень рады помочь Украине.

Стрим Андрианы Кучер и Андрея Пионтковского: смотрите полное видео

Единственное преимущество России в войне против Украины

По словам Пионтковского, вопрос по ATACMS для Украины является принципиальным. Ведь еще в сентябре Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил об асимметрии огневого поражения в войне России против Украины.

Украина благодаря ракетам с HIMARS способна поражать цели на расстоянии максимум 80 километров.

В то же время Россия сама хвастается тем, что наносит удары по украинским городам с акватории Каспийского моря, используя дальнюю авиацию и ракеты воздушного базирования с радиусом действия 2 тысячи километров.

"В этом компоненте российская армия опережает ВСУ более чем в 20 раз, и в этом ее единственное преимущество", – отметил политик.

Почему Украине важно иметь дальнобойные ракеты

Он добавил, что Украине критически нужны именно дальнобойные ракеты, однако вовсе не для того, чтобы стрелять по российским городам.

Само наличие таких ракет у ВСУ остановит программу геноцида со стороны России. Ведь россияне будут прекрасно знать, что в ответ на удар по Харькову или Днепру они получат удар по Воронежу, а за удар по Киеву – удар по Москве,

– сказал Пионтковский.

Он добавил, что такое оружие также необходимо Украине, чтобы наносить удары по аэродромам, на которых базируются российские военные самолеты-ракетоносители.

Альтернатива американским ATACMS

Российский публицист отметил, что проблему трусости Запада по предоставлению дальнобойного оружия Украине можно решить в Лондоне. Причем, по словам Пионтковского, речь может идти даже не о ракетах ATACMS.

Политик напомнил, что в середине декабря экс-премьер Великобритании Борис Джонсон задал вопрос министру обороны Бену Уоллесу, может ли страна помочь Украине с дальнобойными ракетами.

Уоллес ответил, что этот вопрос можно решить, ведь в Великобритании есть SCALP – крылатые ракеты воздушного базирования. Также глава Минобороны страны заявил, что если варварские обстрелы Украины будут продолжаться, то Великобритания может предоставить Украине такие ракеты,

– рассказал оппозиционер.

Он добавил, что Россия не собирается прекращать обстрелы Украины. Следовательно, можно надеяться, что Киев действительно получит помощь от Лондона.

Как Польша и Великобритания могут помочь Украине

Политик предположил, что в этом вопросе определенную роль может сыграть элемент соперничества между Великобританией и США.

"Я убежден, что британцы предоставят ракеты, чтобы показать, кто настоящий лидер свободного мира и защитник Украины после непонятного бормотания Байдена об ATACMS", – сказал Пионтковский.

Публицист добавил, что Украине также нужны самолеты, с которых можно было бы запускать крылатые ракеты воздушного базирования. Он предположил, что этот вопрос обсуждался во время визита президента Зеленского в Польшу.

Из надежных источников в Вашингтоне я узнал, что в ближайшее время поляки передадут самолеты МиГ Украине. Есть информация, что сейчас эти МиГ оснащаются ракетами SCALP. Польша – очень важный участник этой комбинации,

– подчеркнул Пионтковский.

Может ли Украина получить дальнобойные ракеты: коротко