Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Ранее сообщалось о том, что США не отпустят Зеленского без подарков

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Украина давно просит Patriot и Atacms

Романенко отметил, что Украина уже 2 года просит системы ПВО Patriot, а ракеты Atacms с начала войны, особенно, когда Запад передал нам HIMARS, из которых можно эти ракеты выпускать. Мы показали Западным партнерам, что дисциплинированно используем их вооружение. Мы не используем это вооружение для ударов по территории России.

Военные эксперты США, генералы в отставке говорят о том, что безусловно, если Россия бьет со своей территории, то по международным правилам ведения войны у нас есть такое право. Однако руководство США опасается, чтобы не втянули вообще НАТО в эту войну и США в первую очередь. А также, чтобы Путин не применил оружие массового поражения,

– заметил военный эксперт.

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Нам необходимо оружие для наступления

Он продолжил, что это геополитическая игра, и мы должны ее принять, но все же нам необходимо освобождать свои территории. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, какое оружие нам необходимо для наступления. Нам нужна бронированная техника для пехоты, танки, авиация для поддержки наступления с неба, артиллерия, РСЗО.

"Хотя мы помним, что были нанесены удары на 600 и 800 километров в глубину территории России по военным аэродромам стратегической авиации, где находились бьющие по Украине бомбардировщики, не только по военным, но и по критической инфраструктуре, по гражданских объектах, от чего гибнут наши мирные граждане. То есть, небольшие возможности по этому поводу у нас пока есть", - подчеркнул генерал-лейтенант.

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