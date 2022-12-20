Минобороны Финляндии сообщило об уже 11 грузах военной помощи Украине. Стоимость груза составляет 28,8 миллионов евро.
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Финляндия будет обучать ВСУ до конца 2023 года
Общая стоимость всех пакетов оборонной техники, которые Финляндия поставила в Украину, сейчас составляет 189,2 миллиона евро.
По оперативным причинам и с целью обеспечения безопасной доставки помощи содержание, способ доставки или график помощи не будут сообщаться более подробно.
Кроме того, силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в обучении ВСУ в Великобритании до конца 2023 года. В августе Финляндия направила около 20 инструкторов в обучающую миссию под руководством Великобритании.
Оборона Украины продолжается. Потребность в оборонной технике велика. Мы будем продолжать нашу поддержку,
– заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Президент Финляндии Саули Ниинио одобрил решение о передаче Украине нового пакета военной помощи.
Финляндия ответила на "московские кувалды"
- Во двор посольства Финляндии в Москве во вторник неизвестны в масках бросила кувалды. Инцидент подтвердили в МИДе Финляндии.
- В международном разведывательном сообществе InformNapalm считают, что, вероятно, молоты бросали любители частной военной компании "Вагнера" и его главы Евгения Пригожина. Именно молот является символом смертной казни у вагнеровцев.
- Активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что эту атаку заказали сами российские власти.
- Ранее глава вагнеровцев Пригожин решил послать в Европарламент молот с логотипом вагнеровцев в чехле для скрипки. Он прибег к угрозам из-за того, что ЧВК "Вагнера" в ЕС могут признать террористической организацией.