Минобороны Финляндии сообщило об уже 11 грузах военной помощи Украине. Стоимость груза составляет 28,8 миллионов евро.

Кстати Мы должны ударить посильнее: премьеры Польши и Финляндии поддержали конфискацию активов России

Финляндия будет обучать ВСУ до конца 2023 года

Общая стоимость всех пакетов оборонной техники, которые Финляндия поставила в Украину, сейчас составляет 189,2 миллиона евро.

По оперативным причинам и с целью обеспечения безопасной доставки помощи содержание, способ доставки или график помощи не будут сообщаться более подробно.

Кроме того, силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в обучении ВСУ в Великобритании до конца 2023 года. В августе Финляндия направила около 20 инструкторов в обучающую миссию под руководством Великобритании.

Оборона Украины продолжается. Потребность в оборонной технике велика. Мы будем продолжать нашу поддержку,

– заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Президент Финляндии Саули Ниинио одобрил решение о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Финляндия ответила на "московские кувалды"