Міноборони Фінляндії повідомило про вже 11 вантаж військової допомоги Україні. Вартість вантажу складає 28,8 мільйона євро.
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Фінляндія навчатиме ЗСУ до кінця 2023 року
Повідомляється, що загальна вартість усіх пакетів оборонної техніки, які Фінляндія поставила в Україну, зараз становить 189,2 мільйона євро.
З оперативних причин та з метою гарантування безпечної доставки допомоги, зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомлятимуться більш детально.
Крім того, сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчанні ЗСУ у Великій Британії до кінця 2023 року. У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів у навчальну місію під керівництвом Великої Британії.
Оборона України триває. Потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку,
– заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив рішення про передачу Україні нового пакету військової допомоги.
Фінляндія відповіла на "московські кувалди"
- У двір посольства Фінляндії у Москві у вівторок невідомі в масках кинула кувалди. Інцидент підтвердили в МЗС Фінляндії.
- У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm вважають, що ймовірно молоти кидали любителі приватної військової компанії "Вагнера" та його очільника Євгенія Пригожина. Саме молот є символом смертної кари у вагнерівців.
- Активіст та волонтер Сергій Стерненко вважає, що цю атаку замовила сама російська влада.
- Раніше очільник вагнерівців Пригожин вирішив надіслати до Європарламенту молот з логотипом вагнерівців у чохлі для скрипки. Він вдався до погроз через те, що ПВК "Вагнера" в ЄС можуть визнати терористичною організацією.