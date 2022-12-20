Міноборони Фінляндії повідомило про вже 11 вантаж військової допомоги Україні. Вартість вантажу складає 28,8 мільйона євро.

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Фінляндія навчатиме ЗСУ до кінця 2023 року

Повідомляється, що загальна вартість усіх пакетів оборонної техніки, які Фінляндія поставила в Україну, зараз становить 189,2 мільйона євро.

З оперативних причин та з метою гарантування безпечної доставки допомоги, зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомлятимуться більш детально.

Крім того, сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчанні ЗСУ у Великій Британії до кінця 2023 року. У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів у навчальну місію під керівництвом Великої Британії.

Оборона України триває. Потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку,

– заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив рішення про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

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