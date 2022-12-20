Інцидент трапився 20 грудня. Про це повідомила низка російських ЗМІ. Вони заявляють, що невідомо, хто саме це кидав молоти.

До теми Пригожин намагається зліпити з ПВК "Вагнера" легальну і напівдержавну організацію

Хто може бути причетним

У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm вважають, що ймовірно молоти кидали любителі приватної військової компанії "Вагнер" та його очільника Євгенія Пригожина. Саме молот є символом смертної кари у вагнерівців.

Прикметно, що російські видання, афільовані з Кремлем, прямо натякають, що це "жест" тролінгу від Пригожина, – зазначили в InformNapalm.

Блогер та волонтер Сергій Стерненко вважає, що цю атаку замовила сама російська влада. Він зазначив, що не було жодної офіційної реакції.

"Бо за плакат на Росії можуть кинути до в‘язниці, а тут взагалі жодної реакції не було", – додав Стерненко.

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Пригожин відправляв молот у Європарламент

У ЄС можуть визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Через це очільник вагнерівців Пригожин вирішив надіслати до Європарламенту молот з логотипом вагнерівців у чохлі для скрипки. Він був у червоній фарбі.

"Але перш ніж дана процедура набуде чинності, мені доручено передати до Європарламенту "інформаційний кейс". Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно – підготувати та відправити", – заявив Пригожин.

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