Инцидент произошел 20 декабря. Об этом сообщил ряд российских СМИ. Они заявляют, что неизвестно, кто именно это бросал кувалды.
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Кто может быть причастен
В международном разведывательном сообществе InformNapalm считают, что, вероятно, молоты бросали любители частной военной компании "Вагнер" и главы Евгения Пригожина. Именно кувалда является символом смертной казни у вагнеровцев.
Примечательно, что российские издания, аффилированные с Кремлем, прямо намекают, что это жест троллинга от Пригожина, – отметили в InformNapalm.
Блогер и волонтер Сергей Стерненко считает, что эту атаку заказали сами российские власти. Он отметил, что не было никакой официальной реакции.
"Потому что за плакат в России могут бросить в тюрьму, а тут вообще никакой реакции не последовало", – добавил Стерненко.
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Пригожин отправлял кувалду в Европарламент
В ЕС могут признать ПИК "Вагнер" террористической организацией. Поэтому глава вагнеровцев Пригожин решил послать в Европарламент молот с логотипом вагнеровцев в чехле для скрипки. Он был в красной краске.
"Но прежде, чем данная процедура вступит в силу, мне поручено передать в Европарламент "информационный кейс". Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить", – заявил Пригожин.
Казни в российской армии: последние новости
- Россияне практикуют казни. В частности, они убили завербованного в тюрьме Виктора Севальнева. Оккупанты убеждали родственников Севальнева, что он трагически погиб на войне, но на голове оккупанта были следы от ударов молотом.
- Пропагандисты сообщили о казни молотом вагнеровца Евгения Нужина. Он попал в плен, но его вернули по обмену домой. Оккупанты опубликовали видео убийства.
- Пленный вагнеровец Владислав Измайлов рассказал, что руководители-вагнеровцы расстреляли 2 завербованных узников потому что те испугались звуков работы артиллерии.