Водночас очільниця уряду Фінляндії підтримала цю ідею. Сам Моравецький заявив, що через війну в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії.

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Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС. За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України.

Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує,

– підкреслив Моравецький.

Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги. Марін висловила сподівання, що Європейська комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів.

Окрім того, прем'єри обговорили:

майбутнє членство Фінляндії в НАТО,

актуальні питання ЄС та двосторонні відносини.

Цікаво! Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

Що відомо про конфіскацію російських активів

За останніми даними, на тлі російського вторгнення в Україну Європейський Союз заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро. В ЄС обговорюють створення механізму конфіскації цих активів на користь України, але так, щоб не порушувати право власності.

Зауважимо, що український уряд ще 5 серпня затвердив рішення про передачу на користь держави низки російських активів. Мовиться про майно та активи, які належать:

російській державі,

підсанкційним громадянам та компаніям із Росії,

російським банкам.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, загалом пропонується конфіскація 903 російських об'єктів. Гроші, які вдасться вилучити, підуть на оборону та відновлення України.

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