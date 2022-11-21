Водночас очільниця уряду Фінляндії підтримала цю ідею. Сам Моравецький заявив, що через війну в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії.
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Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС. За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України.
Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує,
– підкреслив Моравецький.
Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги. Марін висловила сподівання, що Європейська комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів.
Окрім того, прем'єри обговорили:
- майбутнє членство Фінляндії в НАТО,
- актуальні питання ЄС та двосторонні відносини.
Що відомо про конфіскацію російських активів
За останніми даними, на тлі російського вторгнення в Україну Європейський Союз заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро. В ЄС обговорюють створення механізму конфіскації цих активів на користь України, але так, щоб не порушувати право власності.
Зауважимо, що український уряд ще 5 серпня затвердив рішення про передачу на користь держави низки російських активів. Мовиться про майно та активи, які належать:
- російській державі,
- підсанкційним громадянам та компаніям із Росії,
- російським банкам.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, загалом пропонується конфіскація 903 російських об'єктів. Гроші, які вдасться вилучити, підуть на оборону та відновлення України.
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