В то же время глава правительства Финляндии поддержала эту идею. Сам Моравецкий заявил, что из-за войны в Украине необходимо принять более жесткие меры против России.

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Польша и Финляндия намерены продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС. По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны использоваться в пользу Украины.

Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает,

– подчеркнул Моравецкий.

Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги. Марин выразила надежду, что Европейская комиссия найдет правовые решения по имплементации этих мер.

Кроме того, премьеры обсудили:

будущее членство Финляндии в НАТО,

актуальные вопросы и двусторонние отношения.

Любопытно! Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию с момента пребывания в должности главы правительства Польши в 2017 году.

Что известно о конфискации российских активов

По последним данным, на фоне российского вторжения в Украину Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро. В ЕС обсуждают создание механизма конфискации этих активов в пользу Украины, но так, чтобы не нарушать право собственности.

Отметим, что украинское правительство еще 5 августа утвердило решение о передаче в пользу государства ряда российских активов. Речь идет об имуществе и активам, которые принадлежат:

российскому государству,

подсанкционным гражданам и компаниям из России,

русским банкам.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, всего предлагается конфискация 903 российских объектов. Деньги, которые удастся изъять, пойдут на оборону и восстановление Украины.

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