Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше повідомлялось про те, що США не відпустять Зеленського без подарунків.
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Україна давно просить Patriot і Atacms
Романенко зазначив, що Україна вже 2 роки просить системи ППО Patriot, а ракети Atacms від початку війни, а особливо, коли Захід передав нам HIMARS, з яких можна ці ракети випускати. Ми показали Західним партнерам, що дисципліновано використовуємо їхнє озброєння. Ми не використовуємо це озброєння для ударів по території Росії.
Військові експерти США, генерали у відставці говорять про те, що, безумовно, якщо Росія б'є зі своєї території, то по міжнародних юридичних правилах ведення війни у нас є таке право. Однак керівництво США побоюється, щоб не втягнули взагалі НАТО в цю війну, і США першочергово. А також, аби Путін не застосував зброю масового ураження,
– зауважив військовий експерт.
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Нам необхідна зброя для наступу
Він продовжив, що це геополітична гра, й ми маємо її прийняти, та все ж нам необхідно звільняти свої території. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, яка зброя нам необхідна для наступу. Нам потрібна броньована техніка для піхоти, танки, авіація для підтримки наступу з неба, артилерія, РСЗВ.
"Хоча ми пам'ятаємо, що були завдані удари на 600 і 800 кілометрів у глибину території Росії по військових аеродромах стратегічної авіації, де перебували бомбардувальники, які б'ють по Україні, не лише по військових, а й по критичній інфраструктурі, по цивільних об'єктах, від чого гинуть наші цивільні громадяни. Тобто, невеликі можливості щодо цього в нас поки є", – наголосив генерал-лейтенант.
Військова допомога Україні: останні новини
- Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський вирушить до США у свою першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення. Зазначають, що під час його візиту Вашингтон може ухвалити історичне рішення.
- За даними джерел американських ЗМІ, у наступному пакеті допомоги від США Україна може отримати системи ППО Patriot. Також нам можуть надати комплекти електронного обладнання, яке може перетворювати некеровані боєприпаси у високоточні "розумні бомби" JDAM.
- Фінляндія виділила черговий пакет військової допомоги для України. Також Фінляндія продовжить навчать українських військових.