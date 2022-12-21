Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше повідомлялось про те, що США не відпустять Зеленського без подарунків.

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Україна давно просить Patriot і Atacms

Романенко зазначив, що Україна вже 2 роки просить системи ППО Patriot, а ракети Atacms від початку війни, а особливо, коли Захід передав нам HIMARS, з яких можна ці ракети випускати. Ми показали Західним партнерам, що дисципліновано використовуємо їхнє озброєння. Ми не використовуємо це озброєння для ударів по території Росії.

Військові експерти США, генерали у відставці говорять про те, що, безумовно, якщо Росія б'є зі своєї території, то по міжнародних юридичних правилах ведення війни у нас є таке право. Однак керівництво США побоюється, щоб не втягнули взагалі НАТО в цю війну, і США першочергово. А також, аби Путін не застосував зброю масового ураження,

– зауважив військовий експерт.

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Нам необхідна зброя для наступу

Він продовжив, що це геополітична гра, й ми маємо її прийняти, та все ж нам необхідно звільняти свої території. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, яка зброя нам необхідна для наступу. Нам потрібна броньована техніка для піхоти, танки, авіація для підтримки наступу з неба, артилерія, РСЗВ.

"Хоча ми пам'ятаємо, що були завдані удари на 600 і 800 кілометрів у глибину території Росії по військових аеродромах стратегічної авіації, де перебували бомбардувальники, які б'ють по Україні, не лише по військових, а й по критичній інфраструктурі, по цивільних об'єктах, від чого гинуть наші цивільні громадяни. Тобто, невеликі можливості щодо цього в нас поки є", – наголосив генерал-лейтенант.

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