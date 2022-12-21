Про це 24 каналу розповів військовий оглядач порталу Defence Express Іван Киричевський. Він переконаний, що це значно посилить боєздатність української армії.

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За словами Киричевського, оголошення про передачу зроблено вже, однак може минути кілька місяців, поки перші оператори на ці ПЗРК будуть навчені.

Навчання спеціалістів ПЗРК

Киричевський припускає, що підготовка операторів до Patriot у нас почалася значно раніше, аніж в Білому домі ухвалили рішення про їх передачу.

Ще влітку міністр оборони Олексій Резніков відпустив таку репліку, мовляв, Україна працює із союзниками, щоб навчати наших бійців експлуатувати ту зброю, з приводу якої навіть ще немає політичного рішення,

– додав військовий експерт.

Цей допомогло, наголосив Киричевський, швидше освоїти такі доволі складні системи як NASAMS, Панцергаубіца 2000 (PzH 2000). Можливо, з Patriot буде так само.

Оглядач переконаний, навіть якщо процес підготовки операторів вдасться прискорити, то організація логістичного забезпечення, чи то в плані інженерних позицій, чи налагодження схеми підвозу ракет теж може зайняти тривалий час. Так було у випадку з системами HIMARS і підвозом ракет MLRS до них.

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Скільки установок чекаємо

Щодо кількості установок в експортних контрактах було вказано суму один мільярд доларів. За підрахунками Киричевського, це всього одна батарея на 4 пускових установки, командний пункт та радіолокаційна станція. Але експерт припускає, що ми можемо отримати дещо більше, зважаючи на те, що Україні допомога від США йде не за цінниками експортних контрактів.

Комплекти JDAM

Україна очікує від США і комплекти Joint Direct Attack Munition (JDAM), які здатні перетворити звичайну некеровану авіабомбу на "розумну" авіабомбу, яка здатна високоточно влучати в ціль.

Однак лишається питання, чи можна самі комплекси JDAM адаптувати до бомб радянського виробництва. Або інший варіант: якщо нам з комплектом JDAM для розумних бомб передадуть бомбу західного виробництва,

– акцентував Киричевський.

За словами Киричевського її можна "метати" на дуже велику відстань, від 10 до 40 кілометрів, залежно від модифікації. Бомба летить, наче планер, що дозволить нашій авіації чітко й глибоко бити по лінії фронту або в тил противника. Це значне збільшення можливостей української авіації, бо досі найбільший калібр, яким вона працювала – це некерована ракета С-13, в якої дальність до 10 кілометрів, або аналогічна керована ракета Х-25.

Передача такого боєприпаса суттєво покращує ударні можливості нашої авіації, навіть поки в нас немає західних сучасних ударних літаків,

– резюмував військовий оглядач.

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