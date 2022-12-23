То, что США не передают Украине ATACMS, может быть связано с заполитизированностью этого вопроса. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.
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Почему США не предоставляют Украине ATACMS
Военный эксперт напомнил, что на одной из предыдущих пресс-конференций президенту США задали вопрос о том, может ли Украина получить такие дальнобойные ракеты.
Тогда Байден ответил, что США не предоставят Украине ATACMS, потому что это приведет к эскалации ситуации. Странно ожидать, что через некоторое время президент США изменил свое решение,
– сказал Катков.
Он добавил, что этот вид вооружения приобрел слишком большое политическое значение.
Олег Катков проанализировал новый пакет военной помощи от США: смотрите видео
Какую альтернативу ATACMS может получить Киев
Впрочем, есть возможность, что Вашингтон предложит Украине определенную альтернативу. По словам Каткова, по всей вероятности, Киев получит вооружение с аналогичной дальностью и, возможно, даже лучшими возможностями, чем ATACMS.
Если у Украины будет выбор – либо получить крылатые ракеты воздушного базирования, которые можно запускать из-под крыла советских самолетов, либо получить ATACMS, нужно выбирать первый вариант. Потому что это самое мобильное средство поражения,
– подчеркнул военный эксперт.
Почему крылатые ракеты – лучше, чем ATACMS
Как объяснил главный редактор Defense Express, крылатые ракеты воздушного базирования имеют гораздо больше преимуществ.
- 1 самолет, совершающий всего 3 пуска ракет в день, может обстрелять российские позиции на 3 разных направлениях.
- В то же время ракеты ATACMS запускаются из наземного комплекса. По словам Каткова, для того чтобы отработать по целям врага условно на Юге, Севере и Востоке страны, этот комплекс должен разве что телепортироваться.
"Ни один наземный комплекс не будет иметь такой мобильности, как воздушный", – добавил военный эксперт.
Военная помощь для Украины: коротко
- В Белом доме 21 декабря объявили новый пакет военной помощи для Украины общей стоимостью 1,85 миллиарда долларов. Среди других видов оружия Киев получит 1 батарею ЗРК Patriot.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что на решение США предоставить Киеву Patriot повлияло обострение ситуации в Украине.
- Дания также продолжает помогать Украине. Власти страны выделили новый пакет финансовой помощи для ВСУ в размере почти 43 миллионов долларов.