Те, що США не передають Україні ATACMS, може бути пов'язано з заполітизованістю цього питання. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Чому США не надають Україні ATACMS

Військовий експерт нагадав, що на одній з попередніх пресконференцій президенту США поставили питання з приводу того, чи може Україна отримати такі далекобійні ракети.

Тоді Байден відповів, що США не нададуть Україні ATACMS, тому що це призведе до ескалації ситуації. Дивно очікувати, що через певний час президент США змінив своє рішення,

– сказав Катков.

Він додав, що цей вид озброєння набув надто великого політичного значення.

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Яку альтернативу ATACMS може отримати Київ

Втім, існує можливість, що Вашингтон запропонує Україні певну альтернативу. За словами Каткова, цілком ймовірно, що Київ отримає озброєння з аналогічною дальністю та, можливо, навіть кращими можливостями, ніж ATACMS.

Якщо в України буде вибір – або отримати крилаті ракети повітряного базування, які можна запускати з-під крила радянських літаків, або отримати ATACMS, то треба обирати перший варіант. Тому що це наймобільніший засіб ураження,

– наголосив військовий експерт.

Чому крилаті ракети – краще, ніж ATACMS

Як пояснив головний редактор Defense Express, крилаті ракети повітряного базування мають набагато більше переваг.

1 літак, який здійснює лише 3 пуски ракет на день, може обстріляти російські позиції на 3 різних напрямках.

Натомість ракети ATACMS запускаються з наземного комплексу. За словами Каткова, для того, аби відпрацювати по цілях ворога умовно на Півдні, Півночі та Сході країни, цей комплекс повинен хіба що телепортуватися.

"Жоден ґрунтовий комплекс не матиме такої мобільності, як повітряний", – додав військовий експерт.

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