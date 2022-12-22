Соединенные Штаты, в том числе и лидер Джо Байден, проинформированы о соответствующем запросе от Украины. Решение касательно предоставления баллистических ракет ATACMS и беспилотников Grey Eagle будет зависеть от 2 факторов. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Обратите внимание Не только пакет помощи на 1,89 миллиарда: что еще Байден пообещал Зеленскому

2 важных фактора для предоставления ATACMS и Grey Eagle

Шейтельман назвал 2 фактора, которые имеют большое значение в передаче Украине ATACMS и Grey Eagle, а именно:

новый этап войны;

Так, американцы признают, что Украина вступила в новую фазу войны с Россией. А новый этап означает новое вооружение.

Байден хочет заручиться поддержкой избирателей – не только своих, но и других лагерей в пользу дальнейшей поддержки Украины.

Когда Байден увидит, что в результате визита Зеленского поддержка предоставления военной помощи возросла, тогда он также будет готов к каким-то новым шагам,

– объяснил политтехнолог.

Шейтельман предположил, предоставят ли США ATACMS и Grey Eagle Украине: смотрите видео

В целом визит Зеленского в США может привести к предоставлению нашему государству необходимых ATACMS и Grey Eagle. Впрочем, соответствующее вооружение не войдет в ближайший пакет помощи Соединенных Штатов.

Вероятно, ATACMS и Grey Eagle могут войти в пакет помощи в размере 45 миллиардов долларов, за который в ближайшее время должен голосовать Конгресс США.

Визит Зеленского в США: главное