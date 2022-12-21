Президент США заверил, что Вашингтон будет поддерживать Украину в 2023 году. 24 канал собрал для вас главные тезисы по пресс-конференции президентов Украины и США.

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку: новые фото и видео исторической встречи

Украина вдохновляет мир

Джо Байден подчеркнул, что уже более 300 дней в Украине идет жестокая война, развязанная Россией. И на протяжении всего этого времени украинский народ демонстрирует свою силу и несокрушимость, что вдохновляет весь мир.

Хочу сказать всему народу Украины: вы продемонстрировали свою решительность и стойкость перед империалистическими амбициями страны, которая считала, что вас может завоевать. Им это не удалось,

– подчеркнул Байден.

Президент США также отметил, что с начала вторжения американский народ без всяких сомнений стал поддерживать Украину в борьбе за ее свободу. Байден заверил, что поддержка не уменьшается.

Американский лидер подчеркнул – сейчас в Украине не просто война. Действия России агрессии против мировой демократии. Байден заверил, что США и союзники будут поддерживать наше государство в следующем году.

Отдельно Джо Байден подчеркнул, что Украина победила в битвах за Киев, Харьков и Херсон.

Пресс-конференция Зеленского и Байдена: смотрите видео