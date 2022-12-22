О том, что Украина получит все необходимое оружия, о визите Зеленского в США и Бахмут, об истерике российских пропагандистов и уговорах Лукашенко на участие в войне – рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу. Он также рассказал о друзьях Путина и визите Медведева (заместителя председателя Совбеза России – 24 канал) в Китай.

Важно Сравнение с Черчиллем и переломный момент: что пишут мировые СМИ о визите Зеленского в США

Уровень Зеленского – Байден, уровень Путина – Сальдо

Россия вчера пыталась испортить украинцам настроение от предвкушения визита президента Владимира Зеленского в США и Конгресс. Сегодня уже досадило им. Это учитывая, как они это событие обсуждают у себя на телевизорах – им очень сильно неприятно от того, что президент Украины позволил себе заграничный визит.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Посмотрите на то, что делает Владимир Путин. В то время как президент Украины находится в Бахмуте, то есть фактически на передовой, в городе, где сегодня Россия сконцентрировала все, сунут своими ордынскими нашествиями. И президент приехал туда, чтобы наградить наших ребят, чтобы они чувствовали, что государство вместе с ними. Совершенно точно президент все понимает, что там происходит, и сам туда приезжает.

И в это же время Путин проводит также встречу якобы в зоне проведения "военной операции", и потом делают картинку из Ростова-на-Дону, и говорят – смотрите, он тоже великий герой, он тоже общается с военными, с командующими и так далее.

А в то время, когда президент Владимир Зеленский встречается с президентом США Джо Байденом, уголовные агенты по фамилиям Пушилин, Сальдо и другие приходят получать награды в Кремль.

То есть вы понимаете уровень Путина. Его уровень – это Сальдо, а уровень Зеленского – это Байден, Шольц, Столтенберг, Макрон и все другие люди, которые сегодня формируют глобальную повестку дня.



Зеленский встретился с Байденом / Фото из открытых источников

Максимум, куда Путин может приехать – это либо в Астану, либо в Беларусь к Лукашенко, чтобы попросить его "присоединиться к военной компании против Украины, потому что они же такое крутое государство, которое может единолично уничтожить всю Европу".

Итак, Путин едет к Лукашенко и просит его присоединиться к "СВО". И таким образом подчеркивает: "Я не являюсь президентом большой страны. Я очень и очень маленький президент маленькой страны, которая, правда, накопила очень много оружия, которое нужно реализовать, убивая украинских людей". Всё, на этом точка.

То есть уровень Путина постепенно идет к тому месту, где он и должен находиться – маленький никудышный царь маленькой никчемной страны. Я не хочу его обидеть, я просто хочу, чтобы это понимали и мы, и все остальные, потому что к России относились не так, как нужно относиться.

Ранее к России относились, как к государству, которое имеет право на что-то влиять, что-то формировать, быть постоянным членом Совбеза ООН, влиять на политику МАГАТЭ, и они сегодня говорят, что в Москве собрались с представителями МАГАТЭ, чтобы зафиксировать определенные позиции по Запорожской АЭС.

России нужно зафиксировать одно – ворованное вы в любом случае вернете. И если вы это сделаете добровольно, будет больше шансов, что переговорный процесс на границах России и Украины начнется. Если это придется делать принудительно, то у вас будет очень мало людей, которые смогут вас защищать, когда эта война будет идти к финалу.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: видео 24 канала



4 фактора визита Зеленского в США

А теперь вернемся к тому, что происходило в США. Визит Владимира Зеленского очень важен, ведь это первый визит за время войны, за более чем 300 дней войны. Президент Зеленский в США, и это очень символично, потому что здесь есть 4 важных фактора:

Первый – визит, встреча Зеленского на американской земле, его выступление в Конгрессе, его общение с Байденом, модель поведения, формат отношений между США и Украиной абсолютно теплые, доверительные отношения.

Это очень важно на фоне того информационного насилия, которое Россия постоянно влечет за собой и говорит, что “все, к Украине остыли, Украине не будут помогать, Украина это "попрошайка". Кстати, было бы желательно напомнить России, что "попрошайкой" были всегда Советский Союз и Россия, как его преемник. Очень важно и симптоматически подтверждено, что США в полном объеме поддерживают Украину.

Второй – четко заявлено, что существует только одна формула мира, которую США принимают. Это формула мира, предложенная Украиной. В которой четко сказано все ключевое – вывести российские войска с территории Украины, вернуть суверенитет и территориальную целостность, после чего можно о чем-то говорить с Россией.

И здесь президент также с трибуны Конгресса четко зафиксировал – можем говорить об объеме военных преступлений, ответственности и о репарациях.

Третий – оружие. Четко заявлено, что бюджет США будет финансировать всю необходимую Украине военную программу, включая новые образцы.

Сегодня уже нет такого, что если США предоставят Украине, например, Patriot или другую технику, это будет эскалировать конфликт. Нет. Есть полное понимание, что наоборот – чем быстрее нам дадут новые образцы техники, это позволит ускорить деоккупацию, и тем меньше шанс, что война будет масштабироваться дальше.



Украине могут предоставить ПВО Patriot / Фото из открытых источников

Россия будет физически проигрывать и постепенно отползать в свою не приспособленную к жизни берлогу.

Четвертый – заявлено о том, что позиция России – это разговоры о переговорах или возможности какого-то диалога… Ведь сегодня все, что говорит Россия – это истерический крик: "садитесь с нами говорить", "мирное урегулирование"... Это истерика. Все это никак не влияет на глобальную политику и США фиксируют позицию – не слушайте Россию.

Больше России как глобального ньюсмейкера не существует. Россия должна проиграть и после этого вообще закрыть свой рот. Я имею в виду в политическом и дипломатическом смысле. Никакой Лавров не может больше что-либо там говорить, и тем более Путин. По крайней мере, он может это говорить Лукашенко и Пушилину. Если Пушилин еще не будет сидеть на скамье подсудимых. И сам Путин не будет сидеть на скамье подсудимых.

Мы с вами несколько недель назад говорили о том, какое оружие нам предоставят. Вы тогда сказали, поверьте будут у нас и Patriot, и ATACMS, и все, что нам нужно. И вот через две недели мы узнаем, что президент Украины летит в США. Там на болотах от визита Зеленского в Бахмут не успели отойти, у них была истерика. А на следующий день они видят, как президент уже в США. И они уже на этот счет говорят: как это вообще возможно.

При этом всем, накануне Путин летит к Лукашенко, встречается прекрасно – какие партнеры, такие у них и союзники. А на следующий день Медведев летит к Си Цзиньпину. И тут я была шокирована, потому что Путин летит лично к Лукашенко, а к Си Цзиньпину летит почему-то Медведев.

У Зеленского и Путина совершенно разные психотипы. Украинский президент – это лидер, это человек, абсолютно четко имеющий мощную волю. И он действительно может приехать в Бахмут, и это не для того, чтобы показать, "вот, смотрите, я приехал, камеры включите, софиты поставьте, я хочу что-то записать". Нет. Это самое его внутреннее чувство. Это то, чего очень не хватает глобальной политике.

А Путин – это вообще другой тип лидера. Это боящийся лидер, который скрывается, абсолютно не эрудированный, не интеллектуальный, но любящий "барствовать". "Подайте мне вот эту чашечку кофе, а я здесь за обедом посчитаю, сколько людей я должен казнить". Это очень робкий и немножко лживый человек, это другой психотип.

И сегодня это не только война на поле боя, война не только разного понимания, что такое современное мировоззрение, это также война характеров. Зеленский и Путин – это два совершенно разных человека. Нам повезло, что у нас Зеленский, а России повезло, что у них Путин, потому что Россия в таком виде может быть только при таких президентах, как Путин.



Владимир Путин / Фото из открытых источников

Посмотрите на русских вояк, на их риторику, посмотрите на их пропагандистов. Это нонсенс. Это люди, вызывающие антипатию в полном объеме. Я не хочу кого-то обидеть, но это объективная логика. Кроме того, у войны своя логика, она математически структурирована и она позволяет предсказывать события.

"Мы будем получать оружие, Patriot – это начало"

Но между тем, мы точно с вами будем получать все оружие и мы уже его получаем – все образцы. И Patriot – это только первый шаг с точки зрения уже сверхсовременного оружия. Почему? Потому что логика этой войны окончательно поставила точку, нужно ли бояться России или не нужно.

Сегодня это понятно, и президент с трибуны Конгресса об этом прямо сказал: "Мы не хотим, чтобы вы заводили к нам свои армии, не надо, мы свою армию имеем, которая на десять голов самая лучшая в мире. Наши ребята все сделают сами, только дайте им возможность это сделать". И это нужно обязательно дать и сделать, потому что агрессоры должны проигрывать и садиться на скамью подсудимых.

Интересно По дороге домой Зеленский встретился с Дудой: о чем говорили лидеры

Поэтому мы сегодня имеем Patriot, завтра будем иметь Abrams или Leopard, послезавтра будем иметь ATACMS. Потому что логика этой войны об этом и говорит, что Россия проиграет и Крым отдаст. Кто бы что ни говорил, потому что Крым нельзя будет оставить (России – 24 канал), потому что это символично, с этого все, к сожалению, и началось.

Вот новая эра старых войн… Смотрите, мы живем в технологическом времени, а воюет Россия как в 17 или 19 веке. Или первая мировая война – "окопная война".

Согласится ли Лукашенко поучаствовать в войне

Я смотрела вчера отрывок российского эфира и они говорят: давайте уже Украине Patriot, потому что мы уже устали. 100500 HIMARS сбили, уничтожили всю европейскую технику, увидели чего она стоит, поэтому давайте нам уже Patriot, потому что нам хочется с чем-то новым повоевать”. Россия, которая собрала у себя весь металлолом Советского Союза, говорит, давайте нам Patriot, потому что мы немного устали от всего вооружения. А Patriot на минутку даже не все страны НАТО имеют.

Это вопрос не в Patriot, а в том, что они устали у себя – в Курской, Белгородской, Ростовской областях сбивать. Они устали, потому что где-то в Мурманске авианосец "Адмирал Кузнецов" горит. Устали, что в Ангарске горит нефтеперерабатывающий комбинат. Это супер. Пусть устают.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Но между тем, Путин считает Лукашенко вассалом – то есть человеком, к которому можно прийти, что-то предложить и свысока с ним разговаривать. Хотя сегодня это выглядит несколько иначе – Лукашенко действительно мастер "петляния", и он деньги хочет получить, а участвовать не хочет. Он хочет продать, что НАТО готовится, хочет напасть с четырех направлений – мы это понимаем с вами, это никуда не исчезло.

Но между тем Лукашенко четко понимает – и это нужно нам зафиксировать – если в первые две недели войны Украины против России, Лукашенко даже в тот период не захотел вмешиваться, хотя тогда он думал, что действительно Россия очень быстро сломает Украину, то сегодня, после 10 месяцев войны, Лукашенко совершенно ясно понимает, что Россия не выиграет эту войну. И фиксировать свое участие – значит сесть на скамью подсудимых.



Путин встретился с Лукашенко / Фото из открытых источников

Пока он может "отпетлять". Знаете, как? Он будет говорить, ну смотрите, к сожалению, в 1997 году мы начинали об этом говорить, а в 2002 году подписали союзное соглашение, мы являемся Союзным государством и обязаны предоставлять России инфраструктуру, воздух, прочее. Но сами мы, белорусы, к войне не имеем никаких отношений. Мы даже им топливозаправщики не заправляли, они сами это делали, мы просто предоставили им ключи.

Он будет говорить – что они несут ответственность определенную юридическую, но они не являются агрессором. И тогда Лукашенко проигрывает, безусловно, политически, но выигрывает возможность юридически как-то оправдать свое неучастие в войне.

Но когда он зайдет сухопутно (в Украину – 24 канал), на чем настаивает Россия, это значит, что он подпишет себе пожизненное. И Лукашенко это отлично понимает, поэтому он этого делать точно не будет.

А зачем он тогда ограничил доступ к трем районам Гомельской области? Потому что говорят, что именно оттуда еще тогда было наступление на Киевскую и Черниговскую области. И подозревают, что вроде бы снова что-то надумали.

Это очень важная информационная составляющая, потому что это то, что Лукашенко готов делать. Они сегодня там проводят бесконечные учения, с полигона на полигон, из Бреста на Гомель, например, на Витебск или в Хойники завозят технику. Но это не слишком большие объемы техники.

Смотрите, давайте здесь зафиксируем, чтобы было понятно – чтобы наступать с северного направления, с границы Беларуси, нужна группировка 70 – 80 или даже больше тысяч. Для этого, опять же, нужно определенное количество бронетехники. Это несколько другие цифры, у них сейчас нет 20 – 30 тысяч, а есть несколько единиц танков, бронетранспортеров, определенный объем артиллерии, РСЗО. Наша разведка об этом говорит.

К тому же это еще нужно все собрать, починить, наработать сценарно, как это будет выглядеть и так далее. Всего мы сегодня не видим. Мы видим только:

активность авиации на территории Беларуси,

круговое движение с одного полигона на другой,

определенную долю вооруженных сил и Беларуси, и мобилизованных из России.

Но все это не критические числа. Это пока не тот объем техники и живой силы, которая может что-либо существенно изменить с точки зрения ведения войны Россией. Но мы это отслеживаем. Безусловно, сегодня потенциально северный фронт выглядит совсем иначе с точки зрения эшелонированной обороны. Но мы отслеживаем все, что нам нужно.

Китай не будет помогать России

Это действительно выглядит удивительно. Ведь Медведев пишет свои алкогольные экзерсисы. Мы понимаем, что человек с интеллектом такое писать не будет. Это очень очевидно. Медведев не является человеком, который формирует смыслы, не является человеком, который на что-то влияет, не является человеком, действительно имеющим доступ к наработкам фундаментальных решений в России. Он – "человек со стороны" для Путина и власти.

Но смотрите – Россия хочет получить определенную поддержку Китая, мы с вами это понимаем. Это даже не вопрос оружия, это вопрос более активного информационного давления со стороны Китая на глобальных информационных рынках, чтобы Китай занимал более пророссийскую позицию.

Китай, безусловно, этого делать не будет. Стратегия у него на 20, 50 или даже 100 лет. Для него делать ставку на аутсайдера, а Россия сегодня аутсайдер, который через 3 года в таком виде существовать вообще не будет, – это нонсенс. Китай делать это точно не будет.

К теме Китаю выгодно "подвесить" Путина, – политолог о цели визита Медведева к Си Цзиньпину

Но между тем Китай некоторое время говорил о том, что у нас очень и очень братские отношения с Россией. Он делал на это ставку. Потому что Россия вела себя как монстр в хорошем смысле, а при Китае – она такая собачка, которая постоянно очень агрессивно себя ведет и лает на всех.

Но потом эта собачка в какой-то момент не выдержала и набросилась на человека. Безусловно, это своя собачка. Надо бы как-то защитить. Но ты понимаешь, что она неправа. Китай абсолютно искренне не хочет демонстрировать дополнительную поддержку России. К примеру, нет сегодня общения между Путиным и Си Цзиньпином.

Более того, условия, которые выдвигает Си Цзиньпин для России, очень четкие. "Вы же заявляли, когда мы тогда заканчивали Олимпиаду, что вся "спецоперация" займет максимум две недели. И это не будет существенно влиять на глобальные экономические рынки, на глобальные сырьевые рынки, а сегодня уже 10 месяцев". Глава КНР хотел бы получить письменное понимание того, как вы собираетесь закончить войну в целом.

Россия должна это показать Китаю для того, чтобы Китай мог какую-то стратегию нарабатывать. Чтобы начать этот диалог, отправили Медведева. Но, отправив именно Медведева, Путин подчеркнул, что уважения недостаточно, и это такая путинская многоходовочка, которая "аукнется" ему очень большими проблемами.

Я все время подчеркиваю – нам очень повезло в интеллектуальном уровне врагов. Его нет. Не существует дна, на котором бы они ни стояли.

В общем, встреча с Медведевым – это больше об оскорблении, чем о дипломатических отношениях. Но в России пишут о том, что Китай готов идти на сближение с Россией, это якобы сказал Си Цзиньпин, по крайней мере, так пишут росСМИ. А я здесь немного теории заговора пыталась найти.

Перед этим Путин был у Лукашенко. Мы знаем, что в Беларуси есть еще определенные заводы, которые способны выпускать военную технику, амуницию – то, что необходимо России. В этом Беларуси может помочь исключительно Китай. Не знаю, готов ли Китай поставлять России. Но Беларуси в принципе он, наверное, готов помогать или нет?

Давайте зафиксируем позицию России по отношению к Китаю:

Первое – Россия унизила Китай, отправив Медведева.

Второе – Китай это все оценит, и Россия будет иметь мощные негативные последствия для себя в отношениях с Китаем. Это очевидно.

Третье – это классический китайский эвфемизм, когда они говорят, что будут сближаться с Россией или как они там говорят. В этом нет ни одного экономического, политического или глобального смысла для Китая.



Медведев встретился с Си Цзиньпином / Фото из открытых источников

Еще раз подчеркиваю – Китай совершенно точно понимает, что Россия – это аутсайдер, репутационно уже на дне. А с точки зрения своих способностей, сырьевых прежде всего, тоже будет на дне. И Китай сможет демпинговать, забирать все, что угодно. И ему нужно будет держать на расстоянии Россию.

Четвертое – Китай не будет напрямую помогать России в этой войне однозначно. Никакие технологии, никакие дополнительные комплектующие для того, чтобы что-то там производила, в частности Беларусь.

Да, Беларусь расконсервировала определенный объем техники и передала России. Но ничего существенного производить Беларусь не будет. И точно не будет она это делать за счет комплектующих из Китая. Еще раз подчеркиваю. Китай живет другими стратегиями. И Китай ясно понимает, что ни Беларусь, ни Россия именно сегодня не являются странами, с которыми надо ассоциироваться.

Китай не будет разрушать отношения с ЕС или тем более с США ради России или тем более Беларуси. Это нужно осознать, это можно пролистать. Китай будет постоянно говорить что-то такое нейтральное – или поощрять Россию к тому, что "будут поддерживать", "друзья навеки" и так далее. Но между тем Китай ничего для России делать точно не будет.

Подоляк назвал 4 друзей Путина

У Путина есть 4 друга, всего 4 друга, и сюда я не беру Эритрею.

Друзья Путина:

Александр Лукашенко,

Башар Асад,

Ким Чен Ын – глава КНДР,

Райси – президент Ирана.

Все, больше никто рядом с Путиным стоять не будет. Но при этом Лукашенко хочет здесь "отпетлять", как мы с вами об этом говорили. Асаду просто нет другого выхода, потому что территорию контролирует, в частности Россия, и имеет большие проблемы с Эрдоганом.

Иран – единственная страна, которая искренне поддерживает Россию, потому что любит убивать людей и любит давать оружие, чтобы максимально уничтожать гражданское население. Иран сегодня это делает у себя в стране – максимально жестоко убивает гражданское население. Поэтому Ирану абсолютно плевать на украинцев.

Ирану хорошо, что сегодня Россия находится в таком странном состоянии, когда готова даром отдавать какие-то технологии двойного назначения или нуклеарные технологии, или безумные деньги отдавать и т.д.

Все, больше никого рядом с Россией нет, и там точно не будет Китая, потому что Китай – это другая философия. Китай, как и США, никогда не делают ставку на аутсайдеров. На страны или людей, которые проиграли. Просто Путин из-за интеллектуальных ограничений не понимает, что он уже и стратегически, и идеологически, и тактически на поле боя проиграл. Это нужно ему донести. И кто-то будет это в России делать, несмотря на то, что у них "обратное наступление".