Такое мнение 24 каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, встреча Медведева с лидером Китая Си Цзиньпином также может иметь четкую цель.
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В частности, это может быть попыткой Кремля снова склонить Китай на свою сторону в войне против Украины.
Вероятно, это продолжение флирта между Россией и Китаем. Хотя у России и Китая совершенно разные интересы, в том числе и в этой войне,
– отметил Эйдман.
Почему Китай не готов полностью поддержать Россию
По словам политолога, Пекин придерживается собственной линии поведения в отношениях с Москвой. При этом вряд ли Кремлю следует рассчитывать, что поддержка со стороны Си Цзиньпина существенно увеличится.
- С одной стороны, Китаю совершенно не нужны агрессивные действия России и попытки возродить Российскую империю. Как отметил Эйдман, Китай имеет многовековые отношения с захватнической Российской империей, еще в XIX веке захватившей часть китайских земель. Речь идет о Дальнем Востоке, в том числе о районах нынешнего Хабаровского края России.
- Кроме того, Пекину не нужна война в Европе, потому что это может привести к рецессии. Как объяснил политолог, следствием рецессии в мире станет то, что Китай не сможет осуществлять многотриллионный экспорт товаров, который кормит эту страну. По словам Эйдмана, Пекин совсем не заинтересован в том, чтобы ситуация сложилась именно таким образом.
Игорь Эйдман рассказал, зачем Медведев встретился с Си Цзиньпином: смотрите видео
Китай не хочет, чтобы путинский режим был уничтожен
Как отметил Эйдман, также китайские власти не хотят остаться в роли единственного нарушителя порядка в мире.
В Пекине не хотят, чтобы путинский режим был уничтожен. Ведь в таком случае энергия западного мира будет направлена на то, чтобы обуздать имперские амбиции Китая, в частности, в отношении Тайваня, а также нарушения Китая в области прав человека и другие вещи, которые позволяет себе это авторитарное государство.
По словам политолога, Си Цзиньпину выгодна Россия, которая будет брать на себя удары Запада, а нарушителем мирового порядка будет выступать именно глава Кремля.
В то же время Пекину невыгодно, чтобы Путин достигал каких-либо успехов. Китаю выгодно "подвесить" Владимира Путина таким образом, чтобы он исполнял роль пугала на огороде и отвлекал на себя внимание западного мира,
– отметил Эйдман.
Он добавил, что в то же время Си Цзиньпин не заинтересован в том, чтобы российский диктатор стал реальным персонажем мировой политики.
Медведев мог просить разрешения на ядерный шантаж
Политолог из Германии предположил, что во время встречи с Си Цзиньпином Медведев мог затронуть вопросы ядерного оружия. Эйдман напомнил, что именно экс-президент России является одним из главных фанатов ядерных угроз.
Заявление Си Цзиньпина о ядерном оружии, которое фактически было призывом к России прекратить размахивать "ядерной дубинкой", стало причиной того, что Москва снизила интенсивность ядерных угроз,
– сказал Эйдман.
Он добавил, что приспешник Путина мог попросить разрешения у Си Цзиньпина на то, чтобы Россия продолжила шантажировать Запад ядерным оружием.
Визит Дмитрия Медведева в Китай: что известно
- Дмитрий Медведев встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в государственной резиденции в Пекине. В ходе встречи заместитель председателя Совбеза России передал лидеру Китая "послание" от Путина.
- Медведев отметил, что во время встречи обсуждалось взаимодействие между руководящими партиями двух стран. Кроме того, не забыли тему партнерства Китая и России в ряде сфер. Также не обошлось без упоминаний о войне в Украине.
- Сам глава Китая еще раз решил сохранять условный нейтралитет. По его словам, Пекин надеется, что "все стороны в украинском кризисе сохранят сдержанность".