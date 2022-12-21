Об этом сам Дмитрий Медведев написал в своем телеграме, передает 24 канал. Он даже выложил видео, на котором очень радуется, что ему удалось поехать в Китай и пообщаться с главой государства.

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Передал от Путина "послание"

Сама встреча прошла в государственной резиденции в Пекине. Понятно, что Медведев отправился в Китай не просто так. В ходе встречи с Цзиньпином он передал от Путина "послание".

Медведев сразу же отчитался о своем визите. Он отметил, что в ходе него обсуждалось взаимодействие между правящими партиями двух стран. Кроме того, не забыли тему партнерства Китая и России в ряде сфер. И, конечно, не обошлось без упоминаний о войне в Украине, которую главный алкоголик Кремля тоже упорно называет "конфликтом".

Правда, возникает очередной вопрос: "Дум, а что случилось?". Россия как будто проводит так называемую "спецоперацию" в Украине. Или он продолжает на лету обуваться, чтобы порадовать еще и президента Китая?

Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине: смотрите видео

Сам глава Китая еще раз решил сохранять условный нейтралитет. По его словам, Пекин надеется, что "все стороны в украинском кризисе сохранят воздержание". Да, он еще раз войну назвал кризисом. И еще раз избежал уточнения, что же это за "все стороны".

Китай снова призывает к переговорам

Напомним, что накануне он призвал к переговорам. Мол, затягивание войны не способствует ничьим интересам. По словам Цзиньпина, Китай твердо привержен именно мирному урегулированию конфликта. Но он и в этот раз не отметил, кто сознательно "затягивает войну".

Заметим, что ранее он подчеркивал "необходимость избежать эскалации и расширения кризиса". По словам главы государства, решение войны в Украине политическими средствами отвечает как интересам Европы, так и общим интересам всех государств Евразии.

Но он тогда не отметил важность России отвести войска с территории Украины. Собственно этого и требует власть нашего государства. Напротив, он отметил, что следует склонить Киев к переговорному процессу с Москвой.