Си Цзиньпин сказал, что затягивание и усложнение российского вторжения в Украину не отвечает интересам ни одной из участвующих в войне сторон. По его словам, Китай поддерживает переговоры о мире.
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Си Цзиньпин снова заговорил о переговорах
Китай твердо привержен позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не отвечают интересам всех сторон,
– заявил Си Цзиньпин.
Ранее лидер Китая заявлял, что решение войны в Украине политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии. Он отметил, что "необходимо избежать эскалации и расширения кризиса".
В то же время Си Цзиньпин призвал содействовать завершению войны в Украине не путем дополнительного давления на Россию, а склонением Украины к переговорному процессу.
Соответствующие заявления Си Цзиньпина играют ему на руку. Таким образом, он пытается дистанцироваться от Москвы и усилить сотрудничество с Европой и США в будущем.
Макрон призвал Си Цзиньпина посадить Россию за стол переговоров
- Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидером Китая в кулуарах саммита G20. Он призвал Си Цзиньпина посадить Россию за стол переговоров по поводу войны в Украине. Макрон также заявлял, что Китай может стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.
- Призывы Макрона о переговорах противоречат заявлениям других лидеров Запада. К примеру, премьер Британии Риши Сунак отметил, что прекращение огня и переговоры возможны только после того, как Россия выведет свои войска. Иначе такие действия, по его словам, бессмысленны.
- На Западе все больше склоняются к тому, что режим Владимира Путина должен проиграть в войне. Кроме того, там не верят, что Россия желает мира, а заявляют, что Кремль банально стремится выиграть время.
- Также западные партнеры поддерживают Украину относительно освобождения своих территорий военным путем. В США и НАТО заявили, что будут поддерживать Украину до последнего.
- Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако требует, чтобы Путин вывел войска с захваченных территорий.