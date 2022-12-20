Си Цзиньпин сказал, что затягивание и усложнение российского вторжения в Украину не отвечает интересам ни одной из участвующих в войне сторон. По его словам, Китай поддерживает переговоры о мире.

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Си Цзиньпин снова заговорил о переговорах

Китай твердо привержен позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не отвечают интересам всех сторон,

– заявил Си Цзиньпин.

Ранее лидер Китая заявлял, что решение войны в Украине политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии. Он отметил, что "необходимо избежать эскалации и расширения кризиса".

В то же время Си Цзиньпин призвал содействовать завершению войны в Украине не путем дополнительного давления на Россию, а склонением Украины к переговорному процессу.

Соответствующие заявления Си Цзиньпина играют ему на руку. Таким образом, он пытается дистанцироваться от Москвы и усилить сотрудничество с Европой и США в будущем.

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