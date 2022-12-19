Об этом он сказал на встрече с лидерами стран Объединенного экспедиционного корпуса, где выступал Владимир Зеленский. По его словам, односторонний призыв к прекращению огня со стороны России бессмысленный.

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Сунак заявил, что Россия должна вывести войска для переговоров

Сунак подчеркнул, что Россия пытается выиграть время, чтобы осуществить перегруппировку и усиление своих войск.

Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск,

– сказал он.

Кроме того, лидер Британии заявил, что пока Россия не выведет войска из оккупированных территорий, "не может и не должно быть никаких реальных переговоров".

Также Сунак призвал усилить военную помощь Украине. Он считает, что Альянс должен предоставить больше военной помощи Украине, включая дополнительные системы ПВО, артиллерию и бронетехнику.

Премьер Британии добавил, что Альянс должен продолжать концентрироваться на "снижении способности России перегруппироваться и пополнять запасы".

"Это предполагает преследование ее цепей поставок и лишение международной поддержки, в том числе решительную критику Ирана за поставку беспилотников в Москву", – резюмировал он.

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