Про це він сказав на зустрічі з лідерами країн Об'єднаного експедиційного корпусу, де виступав Володимир Зеленський. За його словами, односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є безглуздим.

До речі Британія надасть Україні новий потужний пакет допомоги, зокрема сотні тисяч боєприпасів

Сунак заявив, що Росія повинна вивести війська для переговорів

Сунак підкреслив, що Росія намагається виграти час, щоб здійснити перегрупування та посилення своїх військ.

Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ,

– сказав він.

Крім того, лідер Британії заявив, що поки Росія не виведе війська з окупованих територій, "не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів".

Також Сунак закликав посилити військову допомогу Україні. Він вважає, що Альянс повинен надати більше військової допомоги Україні, включаючи додаткові системи ППО, артилерію та бронетехніку.

Прем'єр Британії додав, що Альянс повинен продовжувати концентруватися на "зниженні здатності Росії перегрупуватися і поповнювати запаси".

"Це передбачає переслідування її ланцюгів постачання і позбавлення міжнародної підтримки, зокрема рішучу критику Ірану за постачання безпілотників до Москви", – резюмував він.

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