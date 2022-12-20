Сі Цзіньпін сказав, що затягування та ускладнення російського вторгнення в Україну не відповідають інтересам жодної зі сторін, які беруть участь у війні. За його словами, Китай підтримує переговори про мир.

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Сі Цзіньпін знову заговорив про переговори

Китай твердо прихильний до позиції сприяння переговорам про мир і вважає, що затягування та ускладнення кризи не відповідають інтересам усіх сторін,

– заявив Сі Цзіньпін.

Раніше лідер Китаю заявляв, що вирішення війни в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії. Він зауважив, що "необхідно уникнути ескалації та розширення кризи".

Водночас Сі Цзіньпін закликав посприяти завершенню війни в Україні не шляхом додаткового тиску на Росію, а схиленням України до переговорного процесу.

Відповідні заяви Сі Цзіньпіна грають йому на руку. Таким чином він намагається дистанціюватися від Москви та посилити співпрацю з Європою і США в майбутньому.

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