Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, Китай не будет оказывать России военную помощь, потому что не хочет портить экономические отношения с партнерами на Западе, а свою политику КНР выстраивает на принципах прагматизма.

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Прагматизм по-китайски

Геннадий Гудков рассказал, что Китай, как и Россия – авторитарная страна, где происходит узурпация власти и неизвестно, чем может закончиться этот процесс. Однако, несмотря на схожесть политической ситуации, Китай сейчас не заинтересован в разрушении компромисса в мире, который был достигнут.

Китаю сейчас совсем не нужно разрушать тот мир, тот компромисс, который был достигнут за последнее очень нелегкое время. Посмотрите сколько из Китая ушло компаний, сколько вывели капитала, какие проблемы были с пошлиной и так далее,

– заметил Геннадий Гудков.

По мнению оппозиционера, Китай вынужден был признать приоритет США и их союзников в мире. Он хоть и сделал это неохотно, но теперь его воспринимают как нормального партнера, с которым можно строить отношения.

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"Я не думаю, что Китай откажется от этого актива, от этих достижений ради какого-то Путина, по-идиотски влезшего в эту войну, еще и проигрывает ее и находится в положении мирового изгнанника",

– отметил Гудков.

Си Цзиньпин, по словам политика, не хочет ни с кем ссориться и также быть изгнанником, поэтому не собирается выстраивать с Путиным какие-то долговременные отношения, а возможно, даже заинтересован, чтобы Россия не была серьезной страной, чтобы иметь свои выгоды.

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