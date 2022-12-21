Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Китай не буде надавати Росії військову допомогу, бо не хоче псувати економічні відносини із партнерами на Заході, а свою політику КНР вибудовує на принципах прагматизму.

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Прагматизм по-китайськи

Геннадій Гудков розповів, що Китай, як і Росія – авторитарна країна, де відбувається узурпація влади й невідомо чим може закінчитися цей процес. Однак попри схожість політичної ситуації, Китай зараз не зацікавлений у руйнації компромісу у світі, який було досягнуто.

Китаю зараз зовсім непотрібно руйнувати той мир, той компроміс, якого було досягнуто за останній дуже не легкий час. Подивіться скільки з Китаю пішло компаній, скільки вивели капіталу, які проблеми були з митом і так далі,

– зауважив Геннадій Гудков.

На думку опозиціонера, Китай був вимушений визнати пріоритет США та їх союзників у світі. Він хоч і зробив це неохоче, але тепер його сприймають, як нормального партнера, з яким можна будувати відносини.

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"Я не думаю, що Китай відмовиться від цього активу, від цих досягнень заради якогось Путіна, який по-ідіотськи вліз в цю війну, ще й програє її та перебуває в положенні світового вигнанця",

– зазначив Гудков.

Сі Цзіньпін, за словами політика, не хоче ні з ким сваритися і також бути вигнанцем, тому не збирається вибудовувати з Путіним якісь довготривалі відносини, а можливо й навіть зацікавлений, щоб Росія не була серйозною країною, щоб мати свої вигоди.

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