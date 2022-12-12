Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що саме США мають нагадати Індії, хто є головним інвестором їхньої економіки.
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За його словами, ці всі "підзаробляння на Росію" – це маленькі відсотки того, що в Індію вже вклали США.
"Це не співставні речі. В росіян немає стільки грошей, скільки зараз ІТ-компанії, зокрема Google, Amazon чи Uber, вкладають у індійську економіку", – пояснив Давидюк.
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Політолог наголосив, що прем'єр-міністр Індії – Нарендра Моді – дуже розумний і хитрий політик. "І коли він бачить "тонучий корабель", він на нього квиток не купує", – сказав він.
Крім того, як вважає Давидюк, Моді також ображений, бо Путін "крисятнічає" – обіцяв зробити одне, а потім почав красти і не може зупинитися. Тому прем'єр Індії почав "відходити".
Також є ігнорування з боку Китаю. Тобто ці дві найбільш населені країни світу відвернулися від Путіна. І це якраз великий удар, бо російський диктатор завжди вважає себе політиком більшості,
– зауважив Давидюк.
Політолог нагадав, що Путін казав, мовляв, Україну не підтримує Китай та Індія, тому він має право вести війну і не важливо, що каже Захід.
"Тому зараз є чіткий меседж Путіну, як політику, – що він лузер, і ці дві країни вже від нього відвертаються", – зазначив він.
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На думку Давидюка, такі "відвертання" Моді – це демонстрація того, що Путін став неадекватним і незрозумілим великим гравцем.
Путін почав бути маргіналом, спілкування з Кадировим, Пригожиним чи іншими персонажами його ще більше маргіналізувало. Крім того, ядерні провокації та погрози не подобається нікому,
– вважає політолог.
За його словами, Індія має свої ядерні проблеми – Пакистан, тому вони цього не хочуть. Китай теж не хоче втрачати ядерну стабільність у світі.
"Тож, я не виключаю того, що якщо серед великих країн постане питання зачистки Путіна, то Індія і Китай скажуть "так", – наголошує Давидюк.
До слова, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді скасував очну зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним. Вона мала відбутися у грудні, проте російсько-індійський саміт таки не відбудеться.
Проте Владімір Путін звернувся до міністрів оборони країн членів ШОС та СНД, щоб пожалітись на Україну. Він шукає підтримки та захисту й просить про спільну систему безпеки.