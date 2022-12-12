Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он считает, что именно США должны напомнить Индии, кто является главным инвестором в их экономике.

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По его словам, все эти "подработки на Россию" – это маленькие проценты того, что в Индию уже вложили США. "Это не сопоставимые вещи. У россиян нет столько денег, сколько сейчас ИТ-компании, в частности Google, Amazon или Uber, вкладывают в индийскую экономику", – объяснил Давидюк.

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Политолог подчеркнул, что премьер-министр Индии – Нарендра Моди – очень умный и хитрый политик. "И когда он видит "тонучий корабль", он на него билет не покупает", – сказал он.

Кроме того, как считает Давидюк, Моди также обижен, потому что Путин "крисятничает" – обещал сделать одно, а потом начал воровать и не может остановиться. Потому премьер Индии начал "отходить".

Также есть игнорирование Китая. То есть, эти две наиболее населенные страны мира отвернулись от Путина. И это как раз большой удар, потому что российский диктатор всегда считает себя политиком большинства.

– заметил Давидюк.

Политолог напомнил, что Путин говорил, что Украину не поддерживает Китай и Индия, поэтому он имеет право вести войну и не важно, что говорит Запад.

"Поэтому сейчас есть четкий месседж Путину как политику – что он лузер, и эти две страны уже от него отворачиваются", – отметил он.

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По мнению Давидюка, такие "отвращения" Моди – это демонстрация того, что Путин стал неадекватным и непонятным большим игроком.

Путин стал быть маргиналом, общение с Кадыровым, Пригожиным или другими персонажами его еще больше маргинализировало. Кроме того, ядерные провокации и угрозы не нравится никому,

– считает политолог.

По его словам, у Индии есть свои ядерные проблемы – Пакистан, поэтому они этого не хотят. Китай тоже не хочет терять ядерную стабильность в мире.

"Поэтому я не исключаю того, что если среди великих стран возникнет вопрос зачистки Путина, то Индия и Китай скажут "да", – отмечает Давидюк.

К слову, премьер-министр Индии Нарендра Моде отменил очную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Она должна была состояться в декабре, однако российско-индийский саммит не состоится.

Однако Владимир Путин обратился к министрам обороны стран членов ШОС и СНГ , чтобы пожаловаться на Украину Он ищет поддержки и защиты и просит об общей системе безопасности.