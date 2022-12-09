Таким чином, російсько-індійський саміт цього року не відбудеться. Про це повідомили чиновники, обізнані із ситуацією.
Зверніть увагу Китай та Індія щось дають Росії, але до постачання зброї не дійде, – Піонтковський
Чому премʼєр Індії скасував зустріч із Путіним
Джерело повідомляє, що рішення індійського премʼєра повʼязане з війною в Україні, зокрема – з погрозами Росії застосувати ядерну зброю.
Втім, скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі і Москвою, проте, Моді вважає, що зустріч з російським диктатором не принесе йому вигоди.
Один з російських чиновників заявив, що те, що саміт не відбудеться, стало зрозумілим ще у вересні. Тоді на саміті Шанхайської організації співпраці в Узбекистані Моді заявив Путіну, що нинішня доба – "не доба війни".
Путін клянчить спільну систему безпеки у СНД та ШОС
Нагадаємо, що Владімір Путін звернувся до міністрів оборони країн членів ШОС та СНД, щоб пожалітись на Україну. Він шукає підтримки і захисту і просить про спільну систему безпеки.
Російський диктатор говорив, що "конфліктний потенціал збільшується у світі через спроби Заходу зберегти будь-якими засобами своє домінування". Мовляв, Захід свідомо йде на множення хаосу та загострення міжнародної обстановки. Ба більше, заявив, що "Захід перетворив Україну на колонію і використовує український народ як гарматне м'ясо, як таран проти Росії".