Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, чому Захід не дозволить Китаю анексувати Сибір.

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Постачання з Китаю

Піонтковський зазначив, що всі американські джерела говорять про те, що Китай постачає Росії все що завгодно, але не зброю. Після з'їзду, на якій Сі Цзіньпін прийшов до абсолютної ледь не довічної влади під лозунгами протистояння з США, найшвидшим приєднанням Тайваню, його риторика змінилась. Зустріч Цзіньпіна з Байденом на Балі проходила в дружньому тоні.

Сі Цзіньпін не буде жертвувати своїми економічними інтересами, підтримуючи Росією зброєю, а також допомагаючи їй відчутно долати санкції. Це показник "величі" російської економіки,

– зауважив російський публіцист із США.

Піонтковський про те, що Індія та Китай щось дають Росії, але до постачання зброї не дійде: дивіться відео

Постачання з Індії

Він продовжив, що Росія запитала в Індії величезну номенклатуру виробів. Зокрема, звичайні підштаники для бійців, звичайні побутові речі, техніку. З'ясувалось, що в Росії немає нічого зовсім.

"Тож, Індія і Китай щось дають, але я впевнений, і впевнені всі американські джерела, до постачання зброї не дійде", – наголосив Піонтковський.

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