Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. У Вашингтоні запевнили, що під час зустрічі Вільяма Бернса з Сєргєєм Наришкіним про війну в Україні не говорили.

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США могли поставити Путіну ультиматум

За офіційною версією, сторони обговорювали низку питань щодо управління ядерними ризиками. Однак, на думку Черника, однією з основних тем зустрічі могло стати саме врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Ймовірно, Владіміру Путіну поставили ультиматум: "Ти покидаєш Україну, Крим виносимо за дужки і починаємо якусь розмову про збереження тебе при владі". Я думаю, що Путін цей ультиматум не прийняв,

– сказав військовий експерт.

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Він наголосив, що версія про ультиматум – лише аналітична здогадка, яка, втім, має повне право на існування через низку фактів, які це побічно підтверджують.

"Зараз йде промацування стратегічної концепції з приводу того, що далі робити з Росією та її режимом. На превеликий жаль, рішення про пониження геополітичного статусу Російської Федерації ухвалене. А рішення про її розвал – ні", – сказав Черник.

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Він додав, що зараз на Заході намагаються напрацювати формулу, як зберегти Росію у тому вигляді, у якому вона є зараз. Військовий експерт зазначив, що поразка Росії у війні проти України з великою ймовірністю означатиме "смерть Путіна". А Росія опиниться на шляху до розпаду.

Як тільки Росія розвалиться, Сибір "подрейфує" до Китаю. А там зосереджено 40% всіх важливих для людства ресурсів. Насамперед це прісна вода, яка буде найціннішим ресурсом у найближчі 20 – 30 років. Ніхто не дозволить підсилити Китай аж так сильно,

– пояснив Черник.

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