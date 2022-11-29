Про це повідомив виданню Reuters американський чиновник на умовах анонімності. Він також розповів, що США ініціювали дзвінок, щоб повідомити про свою стурбованість щодо російських військових операцій поблизу критичної інфраструктури в Україні.

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Через що міг відбутися дзвінок

Чиновник зі Штатів не повідомив багато подробиць щодо того, через що саме був ініційований такий дзвінок. Однак він уточнив, що це не через ракету, яка впала у Польщі.

Однак у виданні уточнили, що уже були публічно визнані інциденти, які викликали занепокоєння. Вони були пов’язані з бойовими діями росіян навколо критичної інфраструктури України. Мовиться, зокрема, й про:

військові операції окупантів навколо ЗАЕС,

можливість підриву дамби Каховської ГЕС.

Що відомо про лінію деконфліктності

Лінія деконфліктності, яка з’єднує Європейське командування збройних сил США та Центр управління національною обороною Росії – один із кількох способів спілкування військових США та Росії. Коментуючи її існування, у Пентагоні заявили, що зберегли кілька каналів для "обговорення критичних питань безпеки з росіянами під час надзвичайної ситуації з метою запобігання прорахункам, військовим інцидентам і ескалації".

Також у березні Пентагон заявив, що ця лінія була створена задля уникнення будь-яких ненавмисних зіткнень у повітряному просторі НАТО або на землі.

Це (лінія деконфліктності – 24 канал) не призначено бути універсальною лінією скарг, де ми можемо просто взяти телефонну трубку та висловити занепокоєння щодо того, що Росія робить в Україні,

– сказав тоді високопоставлений чиновник оборони США.

Натомість ні посольство Росії у Вашингтоні, ні міністерство оборони Росії в Москві не відповіли на запити журналістів про коментарі.