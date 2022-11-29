Об этом сообщил изданию Reuters американский чиновник на условиях анонимности. Он также рассказал, что США инициировали звонок, чтобы сообщить о своей обеспокоенности российскими военными операциями вблизи критической инфраструктуры в Украине.

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Из-за чего мог состояться звонок

Чиновник из Штатов не сообщил много подробностей по поводу того, из-за чего именно был инициирован такой звонок. Однако он уточнил, что это не из-за упавшей в Польше ракеты.

Однако в издании уточнили, что уже были публично признаны инциденты, вызвавшие беспокойство. Они связаны с боевыми действиями россиян вокруг критической инфраструктуры Украины. Речь, в частности, и о:

военных операциях оккупантов вокруг ЗАЭС,

возможности подрыва дамбы Каховской ГЭС

Что известно о линии деконфликтности

Линия деконфликтности, соединяющая Европейское командование вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной России – один из нескольких способов общения военных США и России. Комментируя ее существование, в Пентагоне заявили, что сохранили несколько каналов для "обсуждения критических вопросов безопасности с россиянами во время чрезвычайной ситуации с целью предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации".

Также в марте Пентагон заявил, что эта линия была создана во избежание каких-либо непреднамеренных столкновений в воздушном пространстве НАТО или на земле.

Это (линия деконфликтности – 24 канал) не предназначено быть универсальной линией жалоб, где мы можем просто взять телефонную трубку и выразить обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине,

– сказал тогда высокопоставленный чиновник обороны США.

Взамен ни посольство России в Вашингтоне, ни министерство обороны России в Москве не ответили на запросы журналистов о комментариях.