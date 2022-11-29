Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник. В Вашингтоне заверили, что во время встречи Уильяма Бернса с Сергеем Нарышкиным о войне в Украине не говорили.

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США могли поставить Путину ультиматум

По официальной версии, стороны обсуждали ряд вопросов по управлению ядерными рисками. Однако, по мнению Черника, одной из основных тем встречи могло стать урегулирование конфликта между Украиной и Россией.

Вероятно, Владимиру Путину поставили ультиматум: "Ты покидаешь Украину, Крым выносим за скобки и начинаем какой-то разговор о сохранении тебя у власти". Я думаю, что Путин этот ультиматум не принял,

– сказал военный эксперт.

Почему Запад заинтересован в том, чтобы уберечь Россию от развала

Он подчеркнул, что версия об ультиматуме – лишь аналитическая догадка, которая, впрочем, имеет полное право на существование из-за ряда фактов, которые это косвенно подтверждают.

"Сейчас идет прощупывание стратегической концепции по поводу того, что дальше делать с Россией и ее режимом. К сожалению, решение о понижении геополитического статуса Российской Федерации принято. А решение о ее развале – нет", – сказал Черник.

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Он добавил, что сейчас на Западе пытаются наработать формулу, как сохранить Россию в том виде, в каком она есть сейчас. Военный эксперт отметил, что поражение России в войне против Украины с большой вероятностью будет означать "смерть Путина". А Россия окажется на пути распада.

Как только Россия развалится, Сибирь "подрейфует" к Китаю. А там сосредоточено 40% всех важных для человечества ресурсов. Прежде всего, это пресная вода, которая будет самым ценным ресурсом в ближайшие 20 – 30 лет. Никто не позволит усилить Китай так сильно,

– объяснил Черник.

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