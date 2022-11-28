Уильям Бернс встретился с Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждали управление ядерными рисками. Об этом заявила временная поверенная в делах посольства США в России Элизабет Руд.

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О чем Бернс говорил с Нарышкиным

Руд подчеркнула, что у США и России есть способы управления ядерными рисками посредством переговоров между разведывательными службами. Так что именно это и было целью встречи директора ЦРУ с Нарышкиным.

Директор Бернс ни о чем не договаривался и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине,

– отметила Элизабет Руд.

В СМИ отметили, что в прошлом году администрация Байдена уже несколько раз отправляла Бернса на переговоры с россиянами, поскольку отношения между государствами продолжали ухудшаться.

По словам временной поверенной по делам посольства США в России, на встрече в ноябре также обсудили возможность освобождения двух граждан США, что сейчас заключены в России. Речь идет о Бритни Гринере и Поле Велане. Однако Россия пока "не дала серьезного ответа" на предложения американских дипломатов.

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Обратите внимание! Ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан также контактировал с россиянами, чтобы не допустить применения ядерного оружия и оружия массового поражения.

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